قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن مواجهة المنتخب أمام نيوزيلندا: مش مهم مين يسجل ولكن الأهم المنتخب يفوز
مصطفى أبو زهرة: نتمنى أن تستيقظ مصر على فرحة الفوز.. والجماهير تنتظر ليلة استثنائية أمام نيوزيلندا
كأس العالم 2026| منتخب إسبانيا يقضى على آمال السعودية بالهدف الرابع
وزير خارجية فرنسا يتوجه إلى سويسرا ويلتقي رئيس وزراء قطر على هامش المفاوضات الأمريكية الإيرانية
وزيرة ألمانية: الولايات المتحدة لا تستطيع الوصول إلى القمر بدوننا
شاهد.. آلاف الأقباط يشاركون في رابع أيام نهضة السيدة العذراء بدير المحرق| صور
البرميل من 90 لـ 100 دولار.. وزير البترول الأسبق يكشف أسعار النفط بعد وقف حرب إيران وأمريكا
فيلم 50 متر يفوز بجائزة مهرجان سانتياجو ديل إستيرو السينمائي في الأرجنتين
يا رب يكمل المشوار للنهاية.. أول تعليق من فينيسوس على إصابة رافينيا
ثاني أصغر هدافي إسبانيا بالمونديال.. «يامال» يضع بصمته الأولى في كأس العالم
أحمد موسى: 110 ملايين مصري ينتظرون الفرحة.. وعلى لاعبي المنتخب القتال لإسعادهم
بسبب خلافات ميلوني وترامب.. روما تعلن إلغاء منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي في ميامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غينيا تحظر تصدير الذهب الخام لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة

غينيا تحظر تصدير الذهب الخام لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة
غينيا تحظر تصدير الذهب الخام لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة
أ ش أ

أعلن الرئيس الغيني مامادي دومبويا فرض حظر على تصدير الذهب الخام في خطوة تهدف إلى تعزيز عمليات معالجة المعدن محليًا ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية.
وجاء إعلان دومبويا خلال اجتماع مع منتجي الذهب الصناعيين والحرفيين، إلى جانب مكاتب شراء الذهب العاملة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
وقال دومبويا خلال الاجتماع اليوم الذي بثه التلفزيون والإذاعة الرسميان في غينيا: "تمتلك غينيا ثاني أكبر احتياطيات من الذهب في غرب أفريقيا، لكن ذهبها يغادر البلاد يوميًا في صورته الخام ليُعالج ويُعتمد ويُباع في أماكن أخرى".
وأضاف "أضع نهاية لذلك اعتبارًا من اليوم. ستلزم غينيا الآن بمعالجة ذهبها داخل حدودها، ولن يغادر الذهب الخام البلاد بعد الآن".
وتعد غينيا أكبر منتج للبوكسيت في العالم، كما تمتلك احتياطيات كبيرة من الذهب تستغلها شركات تعدين كبرى، من بينها شركة "سوسيتيه أوريفير دو غينيا" التابعة لشركة أنجلو جولد أشانتي، إلى جانب شركتين للتعدين شبه الصناعي ومئات المنتجين من عمال المناجم الحرفيين.
وبلغ إجمالي صادرات الذهب من هذه الجهات نحو 22.142 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لوزارة المناجم والجيولوجيا الغينية. وتعد غينيا سادس أكبر منتج للذهب في أفريقيا بحسب مجلس الذهب العالمي.
وقال دومبويا إن تصدير الذهب سيقتصر على السبائك التي يتم تكريرها في منشأة جديدة شُيدت في العاصمة كوناكري.
وأضاف "سيتم صهر الذهب الغيني واعتماده ومعالجته داخل غينيا قبل تصديره إلى الأسواق الدولية"..محذرا من أن أي جهة تواصل تصدير الذهب الخام ستتعرض لتعليق ترخيصها وإنهاء اتفاقية التعدين الخاصة بها.
 

الرئيس الغيني مامادي دومبويا تصدير الذهب الخام عزيز عمليات معالجة المعدن دعم الاقتصاد الوطني زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

حسين فهمي

حسين فهمي: لا زلت أرتجف عندما أتذكر نكسة 67

محمد عادل إمام

محمد عادل إمام: الألقاب الحقيقية تأتي من حب الناس ولا يشغلني التريند .. وأراهن على صقر وكناريا

محمد فضل شاكر ووالده

نجل فضل شاكر: والدي يمر بظروف صعبة.. وحان وقت الوقوف إلى جانبه

بالصور

عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل كيك التايجر

طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..

على طريقة أسما إبراهيم.. إطلالة زوجة ماكرون في قمة السبع تلفت الأنظار

إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: دولة التلاوة.. عندما اجتمع الإبداع الإعلامي مع خدمة القرآن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لما يموت اللي يعرفني

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل كما لا يراها العالم

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماذا نريد من رئيس جامعة الأزهر القادم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في مفترق الاتفاق الأمريكي الإيراني وتأثيره على مستقبلها

المزيد