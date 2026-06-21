غينيا تحظر تصدير الذهب الخام لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة

أعلن الرئيس الغيني مامادي دومبويا فرض حظر على تصدير الذهب الخام في خطوة تهدف إلى تعزيز عمليات معالجة المعدن محليًا ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية.

وجاء إعلان دومبويا خلال اجتماع مع منتجي الذهب الصناعيين والحرفيين، إلى جانب مكاتب شراء الذهب العاملة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وقال دومبويا خلال الاجتماع اليوم الذي بثه التلفزيون والإذاعة الرسميان في غينيا: "تمتلك غينيا ثاني أكبر احتياطيات من الذهب في غرب أفريقيا، لكن ذهبها يغادر البلاد يوميًا في صورته الخام ليُعالج ويُعتمد ويُباع في أماكن أخرى".

وأضاف "أضع نهاية لذلك اعتبارًا من اليوم. ستلزم غينيا الآن بمعالجة ذهبها داخل حدودها، ولن يغادر الذهب الخام البلاد بعد الآن".

وتعد غينيا أكبر منتج للبوكسيت في العالم، كما تمتلك احتياطيات كبيرة من الذهب تستغلها شركات تعدين كبرى، من بينها شركة "سوسيتيه أوريفير دو غينيا" التابعة لشركة أنجلو جولد أشانتي، إلى جانب شركتين للتعدين شبه الصناعي ومئات المنتجين من عمال المناجم الحرفيين.

وبلغ إجمالي صادرات الذهب من هذه الجهات نحو 22.142 طن خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لوزارة المناجم والجيولوجيا الغينية. وتعد غينيا سادس أكبر منتج للذهب في أفريقيا بحسب مجلس الذهب العالمي.

وقال دومبويا إن تصدير الذهب سيقتصر على السبائك التي يتم تكريرها في منشأة جديدة شُيدت في العاصمة كوناكري.

وأضاف "سيتم صهر الذهب الغيني واعتماده ومعالجته داخل غينيا قبل تصديره إلى الأسواق الدولية"..محذرا من أن أي جهة تواصل تصدير الذهب الخام ستتعرض لتعليق ترخيصها وإنهاء اتفاقية التعدين الخاصة بها.

