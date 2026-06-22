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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تغيبه يومين.. العثور على جثمان طالب بترعة المحمودية

صورة للطالب
صورة للطالب
أحمد بسيوني

عُثر على جثمان طالب بالصف الثالث الإعدادي، اليوم، طافيًا بمياه ترعة المحمودية بمنطقة خورشيد شرق الإسكندرية، وذلك بعد تغيبه عن منزله لمدة يومين، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي المنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طفل داخل ترعة المحمودية بمنطقة خورشيد، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل المعاينة

وبالفحص، تبين أن الجثمان لطالب بالصف الثالث الإعدادي، كان قد تغيب عن منزله منذ يومين، وتم انتشاله ونقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطالب ألقى بنفسه في مياه الترعة عقب مروره بحالة نفسية سيئة، يُرجح ارتباطها بإعلانه رسوبه في امتحانات الشهادة الإعدادية، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وسماع أقوال أسرته للتأكد من جميع التفاصيل والوقوف على الأسباب النهائية للحادث.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وصرحت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، مع استكمال الإجراءات القانونية.

الإسكندرية طالب اعدادي ترعة المحمودية خورشيد

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