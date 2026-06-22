وكيل دفاع النواب يهنئ المنتخب الوطني: محطة فارقة وصلاح ورفاقه قادرون على تخطي الأدوار القادمة

تقدم اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بالتهنئة إلى المنتخب الوطني المصري والشعب المصري العظيم بمناسبة تحقيق أول انتصار للفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز المستحق على منتخب نيوزيلندا، موكدا بانه إنجاز تاريخي وبأنه محطة فارقة في تاريخ الكرة المصرية.

وأكد المصري في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن هذا الفوز يعكس الروح القتالية للاعبي المنتخب وإصرارهم على تشريف اسم مصر في المحفل العالمي الأكبر لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون منح الجماهير المصرية جرعة كبيرة من الأمل والثقة في قدرة المنتخب على مواصلة مشواره بنجاح خلال البطولة.

ودعا وكيل دفاع النواب إلى ضرورة التكاتف والاصطفاف خلف المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، بعيدًا عن أي انتقادات تحاول هدم الإنجاز، مؤكدًا أن المنتخب الوطني يمثل مصر كلها ويخوض مهمة وطنية تستوجب الدعم والمساندة من جميع أبناء الشعب.

وأشار إلى أن الجماهير المصرية تراهن على قدرات النجم المصري محمد صلاح ورفاقه جميع لاعبي الفريق الوطني ، في مواصلة العروض القوية واجتياز الأدوار المقبلة، وتحقيق نتائج تليق بمكانة مصر وتاريخها الرياضي، معربًا عن ثقته في أن المنتخب قادر على كتابة صفحة جديدة ومضيئة في تاريخ كرة القدم المصرية خلال هذه النسخة من كأس العالم.