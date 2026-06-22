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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير: أول مكالمة بعد المباراة كانت لوالدتي

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
إسراء أشرف

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، عن كواليس احتفاله بعد الفوز التاريخي الذي حققه الفراعنة على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن أول اتصال أجراه بعد المباراة كان مع والدته.

وجاء انتصار منتخب مصر ليُسجل لحظة تاريخية في مشوار الكرة المصرية، بعدما تمكن الفراعنة من تحقيق أول فوز لهم في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال، عقب قلب تأخرهم إلى انتصار ثمين في الجولة الثانية من المجموعة السابعة، على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية.

وسبق للمنتخب المصري أن عانى طويلًا في كأس العالم منذ ظهوره الأول عام 1934، حيث لم يحقق أي انتصار عبر مشاركاته المتعددة، قبل أن ينجح أخيرًا في كسر هذه السلسلة التاريخية وتحقيق الفوز المنتظر.

وقال شوبير في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":

"أول ما فعلته بعد المباراة كان الاتصال بوالدتي عبر مكالمة فيديو، واحتفلنا بطريقة مصرية لن يفهمها إلا المصريون".

وأضاف: "ثم تحدثت مع والدي وخطيبتي، وكانت الفرحة كبيرة جدًا لدى الجميع بعد هذا الإنجاز التاريخي".

وأشار الحارس المصري إلى أن اللحظة كانت استثنائية بالنسبة له، خاصة وأن والده أحمد شوبير كان ضمن قائمة منتخب مصر في مونديال 1990، وهي النسخة التي واصلت فيها مصر غياب الانتصارات.

وتابع: "هذا الفوز لا يوصف، إنه إنجاز عظيم لمصر، وسنحاول البناء عليه لتحقيق المزيد في البطولة، ولن يكون الأخير بإذن الله".

وأكد شوبير أن لاعبي منتخب مصر يشعرون بفخر كبير، لكن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد لمواصلة المشوار وتحقيق نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة.

ورفع هذا الانتصار رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، ليقترب بشدة من التأهل إلى دور الـ32 قبل مواجهة إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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