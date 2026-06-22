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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة موجعة للجزائر.. عمورة يغيب عن بقية مباريات دور المجموعات

محمد أمين عمورة
محمد أمين عمورة
حسن العمدة

تلقى منتخب الجزائر ضربة قوية بعد تأكد غياب مهاجمه محمد أمين عمورة عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق يوم السبت.

وبحسب ما أفادت به شبكة "راديو مونت كارلو"، فإن مهاجم فولفسبورج يعاني من إصابة في عضلة الفخذ، ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين.

وبذلك، سيغيب عمورة عن المواجهتين المرتقبتين أمام الأردن والنمسا، في وقت يحتاج فيه المنتخب الجزائري إلى تحقيق نتائج إيجابية للحفاظ على آماله في التأهل.

وكان المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش قد تحفظ على الكشف عن موقف اللاعب قبل مواجهة الأردن، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن مشاركته لم يكن قد حُسم آنذاك.

وتأتي إصابة عمورة في توقيت صعب بالنسبة لـ"محاربي الصحراء"، خاصة بعد خسارتهم أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وهي المباراة التي شارك فيها المهاجم الجزائري بديلًا مع انطلاق الدقيقة 60 بدلًا من أمين جويري.

منتخب الجزائر محمد أمين عمورة فولفسبورج الأردن والنمسا

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