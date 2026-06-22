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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.76%

الأوائل الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء
الأوائل الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء
ايمن محمد

اعتمد اللواء  الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء،  اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح بلغت 81.76% على مستوى المحافظة، وذلك خلال عرض النتيجة من الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

وبلغ عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة 3538 طالبًا وطالبة، حيث قدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للطلاب الناجحين والمتفوقين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن قائمة أوائل الشهادة الإعدادية شهدت حصول 6 طلاب وطالبات على المركز الأول بمجموع 280 درجة، وهم:

الطالبة مريم عادل مرسي إبراهيم – مدرسة عمرو شكري.

الطالبة حبيبة السيد محمد شحاتة – مدرسة عمرو شكري.

الطالب إياد أحمد محمدي محمد – المجمع التعليمي.

الطالبة جنى واجد عبد المنعم رزق – مدرسة الأهرام الرسمية.

الطالبة سوسن هاني سعيد علي – مدرسة سعد زغلول.

الطالبة بسملة عبد الواحد رشدي – مدرسة عمرو شكري.

كما حصلت 4 طالبات على المركز الثاني بمجموع 279.5 درجة، وهن:

الطالبة سارة حمادة محمد رجب – مدرسة عمرو شكري.

الطالبة منة الله وائل صبري عبد القادر – مدرسة عمرو شكري.

الطالبة آية هيثم محمد إبراهيم – مدرسة الأهرام الرسمية.

الطالبة ملك محمود أحمد عبد الباسط – مدرسة الفيروز الرسمية.

وجاءت الطالبة برديس إكرامي حسن، بمدرسة الفيروز ، في المركز الثالث بمجموع 279 درجة، فيما بلغ عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز من الرابع حتى التاسع 49 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد محافظ جنوب سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة التلمذة الصناعية لطلاب التربية الفكرية بنسبة نجاح 100%.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن خالص تهانيه لأبنائه الطلاب والطالبات بمناسبة النجاح والتفوق، مشيدًا بجهود المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، ودورهم في دعم الطلاب وتحقيق نتائج متميزة، بما يعكس مستوى الأداء التعليمي والحرص على الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

جنوب سيناء أوائل الشهادة الإعدادية المحافظ اعتمد

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