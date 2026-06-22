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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع سهم سبيس إكس بعد موجة صعود قوية عقب طرح أولي تاريخي

سبيس إكس
سبيس إكس
أ ش أ

تراجع سهم شركة "سبيس إكس" الأمريكية للفضاء بأكثر من 3 % خلال التعاملات المبكرة في سوق الأسهم الأمريكية اليوم الإثنين، مواصلًا موجة الهبوط التي شهدت انخفاض السهم خلال آخر جلستين كاملتين للتداول بعد الارتفاع القوي الذي أعقب طرحها العام الأولي القياسي.


وانخفضت أسهم الشركة التي يمتلكها رجل الأعمال والملياردير الأمريكي بنسبة 3.65%، وذلك بعد هبوط السهم بنسبة 5% و3.6% يومي الأربعاء والخميس، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.


وأصبحت شركة إيلون ماسك المتخصصة في الفضاء والذكاء الاصطناعي واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم بعد إدراجها الضخم في 12 يونيو الجاري، حيث قفز السهم خلال أول جلستين كاملتين للشركة كشركة مدرجة في البورصة، لتتجاوز قيمتها السوقية قيمة شركة "أمازون" الأمريكية، بل وتفوقت لفترة وجيزة على "مايكروسوفت"، يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تتراجع مجددًا إلى ما دون الشركتين.


ورغم ذلك، ظل السهم مرتفعًا بنسبة 37% مقارنة بسعره عند الإغلاق يوم الخميس الماضي، بعدما طُرحت الأسهم بسعر محدد بلغ 135 دولارًا للسهم.


ويراهن المستثمرون المتفائلون بقوة على قدرة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على تحقيق عوائد طويلة الأجل من خلال "سبيس إكس"، وكانت الشركة قد سجلت خسارة صافية بلغت 4.9 مليار دولار خلال عام 2025، كما خسرت 4.28 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري .


لكن المستثمر العادي الذي اشترى أسهم "سبيس إكس" من السوق المفتوحة بعد الإدراج شهد تبخر معظم مكاسبه تقريبًا بحلول نهاية الأسبوع الماضي نتيجة التراجع الأخير في السهم.


ورغم ذلك، فإن الطرح العام الضخم جعل ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته تريليون دولار، كما خلق آلاف أصحاب الملايين الجدد، وشهد ارتفاع قيمة حصص بعض المساهمين إلى ما يتجاوز مليار دولار.

سبيس إكس الأمريكية للفضاء التعاملات سوق الأسهم الأمريكية

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