الولايات المتحدة تستهدف الشبكات المالية لتنظيم داعش في ثلاث قارات

أعلنت وزراة الخارجية الأمريكية ، اليوم الاثنين ، أنه تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، تعمل الولايات المتحدة على تفكيك قدرة تنظيم داعش على تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم ، مشيرة إلى أنها تعمل على قطع خطوط الإمداد المالي العالمية التي تمكن داعش من تمويل الهجمات ودعم فروعه الإقليمية، وتهديد المدنيين، بمن فيهم الأقليات الدينية.

وقالت الخارجية الأمريكية ، في بيان لها ، : "تستهدف عمليات الاستهداف التي نفذت اليوم ثلاثة أفراد وستة كيانات تعمل في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، والذين مكنوا داعش من تحويل الأموال عبر الحدود، كاشفين بذلك شبكة تمتد من فرنسا وسوريا إلى تركيا ونيجيريا.

وأضافت أن هذه الإجراءات تعكس الضغط المتواصل الذي تمارسه الولايات المتحدة على داعش، الذي يواصل توسيع نطاق عملياته والاعتماد على الوسطاء الماليين لربط شبكته العالمية، مشيرة إلى أنه من بين المدرجين على القائمة، وسيط مقيم في فرنسا قدم معلومات حول استخدام المتفجرات لأنصار داعش، وعامل مقيم في سوريا استخدم العملات المشفرة لتحويل الأموال نيابة عن شركاء داعش في عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، ووسيط مقيم في نيجيريا عملت شركاته للصرافة كقنوات لتمويل داعش.

وأكدت الولايات المتحدة مجددا شراكتها القوية مع نيجيريا، التي انضمت إليها في عملية 16 مايو 2026، اولتي أسفرت عن مقتل أبو بلال المنكي، الرجل الثاني في داعش.

وأوضحت أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لمحاسبة داعش وأنصاره، أينما كانوا وبالكيفية التي حولوا بها الأموال. و"نبقى ملتزمين التزاما كاملا بحماية أرواح الأمريكيين والدفاع عن الأقليات الدينية، والعمل مع الشركاء الدوليين للقضاء على التهديد الذي يمثله داعش على السلام والأمن العالميين".