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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

التهاب الأعصاب.. متى يختفي الألم وما أفضل طرق العلاج؟

التهاب الاعصاب
التهاب الاعصاب
ريهام قدري

يعد التهاب الأعصاب من المشكلات الصحية التي قد تسبب ألمًا مزعجًا وتنميلًا وضعفًا في الإحساس أو الحركة، وتختلف طرق العلاج بحسب السبب الرئيسي للحالة، لذلك فإن التشخيص الدقيق هو الخطوة الأولى للوصول إلى العلاج المناسب.

ما هو التهاب الأعصاب؟

 

التهاب الأعصاب هو تضرر أو تهيج الأعصاب نتيجة عوامل متعددة، مثل مرض السكري، ونقص بعض الفيتامينات، والعدوى الفيروسية، وأمراض المناعة الذاتية، أو الضغط على الأعصاب بسبب مشكلات العمود الفقري.

أعراض التهاب الأعصاب

 

قد تشمل الأعراض:

  • ألمًا حارقًا أو يشبه الوخز.
  • تنميلًا أو خدرًا في الأطراف.
  • ضعف العضلات.
  • الشعور بوخز يشبه الإبر.
  • حساسية زائدة للمس.

طرق علاج التهاب الأعصاب

يعتمد العلاج على السبب، ومن أبرز الوسائل المستخدمة:

  • علاج السبب الأساسي: مثل ضبط مستويات السكر لدى مرضى أو علاج العدوى المسببة للحالة.
  • الأدوية المسكنة للألم العصبي: يحددها الطبيب وفقًا لشدة الأعراض والحالة الصحية للمريض.
  • فيتامينات الأعصاب: خاصة فيتامينات ب عند وجود نقص مثبت بالفحوصات.
  • العلاج الطبيعي: لتحسين الحركة وتقوية العضلات وتقليل الألم.
  • اتباع نمط حياة صحي: يشمل التغذية المتوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام.

نصائح تساعد على التعافي

  • تجنب التدخين.
  • الحفاظ على وزن صحي.
  • الحصول على قسط كافٍ من النوم.
  • الالتزام بالأدوية الموصوفة من الطبيب.
  • متابعة أي أعراض جديدة أو متفاقمة.

ويؤكد الأطباء أن مدة التعافي تختلف من شخص لآخر حسب سبب التهاب الأعصاب ومدى شدته، لذلك لا يُنصح بتناول أي أدوية أو مكملات دون استشارة طبية متخصصة لضمان العلاج المناسب وتجنب المضاعفات.

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