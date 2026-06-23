قلعة الجبل -2.. ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى العماني

اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى (قلعة الجبل -2) الذى تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية ، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية .

إشتمل التدريب على عدد من الأنشطة التى تضمنت تنفيذ عدداً من الرمايات غير النمطية من أوضاع الرمى المختلفة التى أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة .

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بيان لإقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية بإستخدام المروحيات وتحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية وتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذ المصابين وإستعادة السيطرة على المدينة .

وألقى اللواء أ ح / عبدالقادر عمارة حبيب قائد قوات الصاعقة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق / أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة فى التدريب ، مشيراً إلى أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التكتيكات القتالية للقوات الخاصة ، مشيداً بما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وقدرة على تنفيذ أعمال مشتركة بكفاءة وإقتدار .

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والعمانية والملحق العسكرى العمانى بالقاهرة .