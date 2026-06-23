مدير عام منطقة الإسماعيلية وموفد قطاع المعاهد يتابعان امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الدكتور أحمد بيومي، مدير عام منطقة الإسماعيلية للمواد العربية والشرعية، اليوم الثلاثاء، يرافقه أيمن علم الدين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية امتحان مادة الفقه للقسم الأدبي بلجنة معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجي وتضم معها، معهد فتيات آل نوح النموذجي ، معهد فتيات آل سهمود النموذجي، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026.

وخلال جولته، اطمأن مدير عام المنطقة على انتظام أعمال اللجان ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكدًا أهمية تهيئة المناخ المناسب للطالبات لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

كما شدد على ضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدقيقة من غرف العمليات المركزية والفرعية؛ لضمان انتظام سير الامتحانات بكفاءة وانضباط.