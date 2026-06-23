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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توخيل: من يريد التتويج بكأس العالم عليه إسقاط إسبانيا

توخيل
توخيل
إسلام مقلد

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لـ منتخب إنجلترا، أن المنتخب الإسباني يُعد أحد أقوى المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026، مشددًا على أن أي منتخب يطمح لرفع الكأس سيكون مطالبًا بالتفوق على "لا روخا" في مرحلة ما من البطولة.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنجلترا أمام غانا: "إسبانيا من أبرز المرشحين بالنسبة لي، بالنظر إلى نجاحاتها الأخيرة وقدرتها المستمرة على الوصول إلى النهائيات والتتويج بالألقاب".

"إذا أردت اللقب.. عليك هزيمة إسبانيا"

وأضاف المدرب الألماني: "الإسبان سيصلون إلى مراحل متقدمة من البطولة، وإذا كنت تريد الفوز بكأس العالم، فعليك في مرحلة ما أن تهزم إسبانيا، وأنا مقتنع بذلك تمامًا".

وجاءت تصريحات توخيل رغم اعترافه بعدم متابعة المباراة كاملة التي حقق خلالها المنتخب الإسباني فوزًا كبيرًا على السعودية بنتيجة 4-0 ضمن منافسات دور المجموعات.

ارتباطات إنجلترا حرمته من متابعة المباراة

وأوضح مدرب "الأسود الثلاثة" أنه لم يتمكن من مشاهدة عدد كبير من مباريات المونديال بسبب تزامنها مع ارتباطات منتخب إنجلترا، قائلًا: "لم أشاهد القدر الذي كنت أرغب فيه من مباريات البطولة، لأن المواعيد تتعارض أحيانًا مع تدريباتنا".

وتابع: "مباراة إسبانيا الأخيرة تزامنت تقريبًا مع الحصة التدريبية لمنتخبنا، لذلك اكتفيت بمتابعة أبرز اللقطات من الفوز الذي حققوه على السعودية".

تركيز إنجلترا على مواجهة غانا

ويواصل منتخب إنجلترا استعداداته لمواجهة غانا، بينما يراقب توخيل عن كثب المنافسين المحتملين في الأدوار الإقصائية، وفي مقدمتهم المنتخب الإسباني الذي يواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب العالمي.

توماس توخيل منتخب إنجلترا إنجلترا المنتخب الإسباني كأس العالم 2026 كأس العالم

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