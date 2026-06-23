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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: ضبط الشارع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته التفقدية بعدد من المناطق والأحياء السكنية والشوارع والميادين والأسواق ، والتى شملت طريق السادات وكسر الحجر والطابية والسوق التجارى وغيرها من الشوارع الجانية ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أى مخالفات أو إحتياجات والعمل على سرعة التعامل معها .

وخلال الجولة، رصد محافظ أسوان وجود بعض المبانى والشدات الخشبية الجديدة ، حيث وجه مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء بمراجعة الموقف القانونى لهذه الأعمال والتأكد من مدى الإلتزام بإشتراطات وتراخيص البناء ، وفى حالة ثبوت عدم وجود المستندات القانونية يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة هذه المخالفات فوراً ، باعتبارها متغيرات مكانية غير قانونية .
كما وجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المنشآت المخالفة ، حيث تم غلق وتشميع مطعم ومخبز سياحى ومحل لبيع المخبوزات لعدم إلتزامهم بخطوط التنظيم وتعديهم على حرم الطريق رغم توجيه تحذيرات سابقة لهم ، مع تطبيق الغرامات المقررة عليهم ، وذلك للحفاظ على الإنضباط العام والمظهر الحضارى للشارع الأسوانى .

تنظيم الأسواق وتقنين أوضاع الباعة


وفى إطار تنظيم الحركة داخل الشوارع والميادين ، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة إلتزام عربات المأكولات المتنقلة بالأماكن المحددة وعدم الوقوف العشوائى بما يعيق الحركة المرورية أو يؤثر على الشكل الجمالى للمدينة ، موجهاً بالعمل على توفير باكيات مناسبة لهم داخل السويقات لتقنين أوضاعهم وتوفير مصدر رزق آمن لهم .
كما وجه المحافظ بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية بالسوق التجارى بمنطقة الطابية للتأكد من سريانها والإلتزام بالقواعد المنظمة ، بالإضافة إلى مراجعة القيم الإيجارية المقررة بما يحقق الإنضباط والحفاظ على حقوق الدولة .

رفع كفاءة الخدمات وتحسين البيئة المحيطة
كلف محافظ أسوان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إعادة الشئ لأصله وتوفير غطاء لأحد المطابق بطريق كسر الحجر حفاظاً على سلامة المواطنين والمركبات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف المناطق والشوارع والميادين لإضفاء الشكل الحضارى وتوفير بيئة صحية للمواطنين والزائرين .

الإستماع لمطالب المواطنين وتقدير السلوكيات الإيجابية
وحرص المهندس عمرو لاشين خلال جولته على الإستماع لعدد من المطالب الجماهيرية للمواطنين الذين التقاهم بالشارع ، موجهاً المسئولين بسرعة دراستها والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، بما يعزز التواصل المباشر مع الأهالى .
كما وجه المحافظ الشكر لأحد المواطنين تقديراً لسلوكه الحضارى وحرصه على الحفاظ على البيئة من خلال وضع المخلفات داخل الصناديق المخصصة لها ، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية والوعى البيئى يمثلان شريكاً أساسياً فى الحفاظ على المظهر الجمالى لمدينة أسوان .


تأتى الجولات الميدانية المستمرة لمحافظ أسوان فى إطار الحرص على متابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع ، ورفع كفاءة الشوارع والميادين ، وضبط أى مخالفات ، وتحقيق الإنضباط العام ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

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