محافظ أسوان: ضبط الشارع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته التفقدية بعدد من المناطق والأحياء السكنية والشوارع والميادين والأسواق ، والتى شملت طريق السادات وكسر الحجر والطابية والسوق التجارى وغيرها من الشوارع الجانية ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أى مخالفات أو إحتياجات والعمل على سرعة التعامل معها .

وخلال الجولة، رصد محافظ أسوان وجود بعض المبانى والشدات الخشبية الجديدة ، حيث وجه مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء بمراجعة الموقف القانونى لهذه الأعمال والتأكد من مدى الإلتزام بإشتراطات وتراخيص البناء ، وفى حالة ثبوت عدم وجود المستندات القانونية يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة هذه المخالفات فوراً ، باعتبارها متغيرات مكانية غير قانونية .

كما وجه المحافظ بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المنشآت المخالفة ، حيث تم غلق وتشميع مطعم ومخبز سياحى ومحل لبيع المخبوزات لعدم إلتزامهم بخطوط التنظيم وتعديهم على حرم الطريق رغم توجيه تحذيرات سابقة لهم ، مع تطبيق الغرامات المقررة عليهم ، وذلك للحفاظ على الإنضباط العام والمظهر الحضارى للشارع الأسوانى .

تنظيم الأسواق وتقنين أوضاع الباعة



وفى إطار تنظيم الحركة داخل الشوارع والميادين ، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة إلتزام عربات المأكولات المتنقلة بالأماكن المحددة وعدم الوقوف العشوائى بما يعيق الحركة المرورية أو يؤثر على الشكل الجمالى للمدينة ، موجهاً بالعمل على توفير باكيات مناسبة لهم داخل السويقات لتقنين أوضاعهم وتوفير مصدر رزق آمن لهم .

كما وجه المحافظ بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية بالسوق التجارى بمنطقة الطابية للتأكد من سريانها والإلتزام بالقواعد المنظمة ، بالإضافة إلى مراجعة القيم الإيجارية المقررة بما يحقق الإنضباط والحفاظ على حقوق الدولة .

رفع كفاءة الخدمات وتحسين البيئة المحيطة

كلف محافظ أسوان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إعادة الشئ لأصله وتوفير غطاء لأحد المطابق بطريق كسر الحجر حفاظاً على سلامة المواطنين والمركبات ، مع تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف المناطق والشوارع والميادين لإضفاء الشكل الحضارى وتوفير بيئة صحية للمواطنين والزائرين .

الإستماع لمطالب المواطنين وتقدير السلوكيات الإيجابية

وحرص المهندس عمرو لاشين خلال جولته على الإستماع لعدد من المطالب الجماهيرية للمواطنين الذين التقاهم بالشارع ، موجهاً المسئولين بسرعة دراستها والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، بما يعزز التواصل المباشر مع الأهالى .

كما وجه المحافظ الشكر لأحد المواطنين تقديراً لسلوكه الحضارى وحرصه على الحفاظ على البيئة من خلال وضع المخلفات داخل الصناديق المخصصة لها ، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية والوعى البيئى يمثلان شريكاً أساسياً فى الحفاظ على المظهر الجمالى لمدينة أسوان .



تأتى الجولات الميدانية المستمرة لمحافظ أسوان فى إطار الحرص على متابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع ، ورفع كفاءة الشوارع والميادين ، وضبط أى مخالفات ، وتحقيق الإنضباط العام ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .