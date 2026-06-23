قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار في التعليم بـ منع دخول هؤلاء الطلبة مدرستهم بعد تصرف صادم
ترامب : وجود المفتشين الدوليين بالمواقع الإيرانية في الوقت المناسب
ممكن الاعتذار | العاصمة الجديدة توجّه رسالة مهمة لجماهير مصر قبل مباراة إيران بالمونديال
المنظمة البحرية الدولية تبدأ إجلاء 11 ألف بحار من مضيق هرمز
ماكرون يؤكد ضرورة إقرار وقف إطلاق نار قوّي يضمن انسحاب إسرائيل من لبنان
غلق كلي بـ مطالع ومنازل كوبري أكتوبر لهذه الأسباب
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وارتفاع الرطوبة غدًا.. والعظمى تصل لـ41 درجة
حقيقة ارتفاع تكلفة الأثاث المنزلي | صناعة الأخشاب توضح
تصريح صادم | لاعب نيوزيلندا : هدف محمد صلاح ثمن دهس أعضائي التناسلية
الضرائب : محاسبة 2 مليون عقار من أصل 50 مليونًا مسجلة في مصر
تطورات صادمة في اتهام مسؤول بوزارة البيئة بالرشوة في التجمع .. كواليس مثيرة
ملوك الفراعنة في كل مكان.. سيلفي صلاح ونجوم المنتخب في سبوكين قبل مواجهة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجمعية الوطنية الفرنسية تقرّ مشروع حكم ذاتي موسّع لجزيرة "كورسيكا"

الجمعية الوطنية الفرنسية
الجمعية الوطنية الفرنسية
أ ش أ

 اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى، مشروع قانون دستوري يمنح جزيرة "كورسيكا" وضعًا جديدًا من "الحكم الذاتي داخل الجمهورية"، في خطوة غير مسبوقة بفرنسا، وذلك بأغلبية 271 صوتًا مقابل 202.
ويهدف هذا المشروع، الذي جاء تلبية لمبادرة أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2022، إلى تمكين "كورسيكا" من إدخال "تعديلات وتكييفات" على القوانين واللوائح الوطنية بما يراعي خصوصياتها الجغرافية والثقافية واللغوية. كما يتيح للجزيرة إصدار نصوص ذات طابع تشريعي في مجالات محددة مثل التخطيط العمراني، والسياحة، والتنمية الاقتصادية، على أن تُحدَّد هذه الصلاحيات بدقة في قانون عضوي (مكمل للدستور) لاحقًا.
في المقابل، استبعد النواب الصلاحيات السيادية من هذا التفويض، بما يضمن بقاء مجالات الأمن، والدفاع، والقضاء، والعملة، والقانون الانتخابي حكرًا على الدولة المركزية. كما ينص المشروع على إخضاع القوانين المحلية الجديدة لرقابة المجلس الدستوري ومجلس الدولة، مع الالتزام بمبدأ عدم التراجع عن المعايير الاجتماعية والبيئية الوطنية.
ورغم إقرار النص في الجمعية الوطنية، لا يزال المشروع يواجه مسارًا تشريعيًا؛ إذ يتعين اعتماده بالصيغة نفسها في مجلس الشيوخ، قبل أن يُعرض على البرلمان بمجلسيه مجتمعين في "مؤتمر فرساي" لنيل موافقة أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة للمصادقة النهائية.
يُشار إلى أن جزيرة "كورسيكا"، الواقعة في البحر الأبيض المتوسط وغرب إيطاليا، هي جزء لا يتجزأ من الجمهورية الفرنسية، وتُعرف محليًا بلقب "جزيرة الجمال".

البرلمان ة الفرنسي الحكم الذاتي فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

ترشيحاتنا

رد جميل الأم الأرملة

كيف نرد جميل الأم الأرملة ونوفيها حقها؟.. أمين الإفتاء يوصي بهذا الأمر

دار الإفتاء

كيف تتحول نية العمل في الخدمة العامة إلى عبادة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الدكتور محمود الهواري

أمين مساعد البحوث الإسلامية يشارك في ندوة أثر الهجرة في بناء المجتمع

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

المزيد