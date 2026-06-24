شمال سيناء تشهد فعاليات ثقافية وتوعوية مكثفة ضمن الأجندة الصيفية لقصور الثقافة

شهدت محافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء، تواصل الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية المكثفة الموجهة للأطفال والنشء والشباب، والتي ينظمها فرع ثقافة شمال سيناء ضمن الأجندة الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار البرامج التنويرية لوزارة الثقافة بالمحافظات الحدودية.

وأفاد فرع ثقافة شمال سيناء - في بيان اليوم - بأن قصر ثقافة العريش تضمنت أنشطته ورشة للقراءة الحرة، ومسابقة ثقافية تفاعلية شملت مجالات الجغرافيا والتاريخ والفنون لإثراء الحصيلة المعرفية لدى الأجيال الجديدة، بالإضافة إلى ورشة عمل للفنون التشكيلية متخصصة في "فن لف الورق الملون" لتدريب المشاركين على توظيف الخامات في تصميمات إبداعية، بجانب عقد ندوة توعوية بعنوان «حقوق الطفل» استعرضت الرعاية الشاملة التي تكفلها الدولة للأطفال في مجالات الصحة والتعليم والترفيه.

وفي سياق متصل، واصل قصر ثقافة بئر العبد نشاطه الصيفي بتنظيم ورشة لاكتشاف وتنمية المواهب الأدبية في مجال الشعر، شهدت مشاركة واسعة من الرواد الذين ألقوا قصائد متنوعة عكست ملكاتهم الإبداعية والشعرية.

ومن ناحية أخرى، نظمت مكتبة العبور محاضرة توعوية موسعة بعنوان «المخدرات آفة اجتماعية» تناولت مفهوم المخدرات وأضرارها الصحية والنفسية والاجتماعية، مستعرضة أبرز أسباب التعاطي كالتفكك الأسري وغياب الرقابة ورفاق السوء، مع التركيز على آليات الوقاية ودور الدولة والمؤسسات الثقافية والتعليمية في حماية الشباب وتوفير الخدمات العلاجية للمتعافين.

تأتي هذه الأنشطة المتكاملة - التي تقام بإشراف أشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء - تأكيدا على الدور التنويري لقصور الثقافة في بناء الإنسان المصري، وتنمية الوعي، ورعاية الموهوبين في كافة المجالات بقرى ومدن المحافظة.