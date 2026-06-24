قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات
لجنة أممية: إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية باستهدافها للأطفال الفلسطينيين
مدبولي: نبيل فهمي لعب دورا مؤثرا في السياسة الخارجية المصرية
مدبولي: الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران يجب أن يضمن أمن الخليج والدول العربية
مدبولي: احتفالية غدا بمناسبة مرور 200 عام على إنشاء أول ديوان للشئون الخارجية في مصر
مدبولي: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
مفيش تأجيل.. التعليم : امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة يوم 2 يوليو
نصف طن مخدرات.. مصرع عنصر إجرامي في مداهمة أوكار الجريمة بالمحافظات
مدبولي: نتطلع إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام بين الولايات المتحدة وإيران
وزير الصناعة يبحث خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في الإلكترونيات.. ونواب: مصر جاذبة للاستثمارات
موظف خدمة عملاء مزيف.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفراولة في المقدمة.. صادرات الصناعات الغذائية المصرية تتجاوز 2.4 مليار دولار

صادرات
صادرات
ولاء عبد الكريم

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات السلع الغذائية المصنعة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 لتسجل نحو 2.43 مليار دولار، مقابل 2.27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 7.1%.

وأكد المجلس أن هذه النتائج تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع وقدرته على تعزيز تواجده في الأسواق العالمية وزيادة مساهمته في دعم الصادرات المصرية.

هيمنة السلع الرئيسية

وأوضح المجلس أن أكبر 15 سلعة غذائية مصنعة مصدرة استحوذت على نحو 71% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بقيمة بلغت 1.72 مليار دولار من إجمالي 2.43 مليار دولار، بما يعكس الأهمية النسبية للمنتجات ذات القيمة التصديرية المرتفعة داخل هيكل الصادرات الغذائية المصرية.

الفراولة في الصدارة

وأشار المجلس إلى أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة السلع الغذائية المصنعة المصدرة بقيمة بلغت 321 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة الكولا بقيمة 202 مليون دولار، ثم الشوكولاتة بقيمة 159 مليون دولار، فيما سجلت الزيوت الغذائية صادرات بقيمة 129 مليون دولار، بما يؤكد استمرار الطلب العالمي على عدد من المنتجات المصرية ذات الميزة التنافسية.

تنوع المنتجات المصدرة

وأضاف المجلس أن صادرات محضرات الحبوب والبسكويت سجلت 107 ملايين دولار، بينما بلغت صادرات الأعلاف المحضرة 95 مليون دولار، وسجلت صادرات الدقيق والنشا والجريش نحو 90 مليون دولار. كما بلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنع 85 مليون دولار، وهي القيمة نفسها التي حققتها كل من الخضروات المجمدة والعصائر، فيما سجلت البطاطس المجمدة 83 مليون دولار، والسكر والجلوكوز واللاكتوز 79 مليون دولار.

قيمة مضافة مرتفعة

ووفقًا للبيانات، بلغت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة 70 مليون دولار، ومحضرات الخضر 68 مليون دولار، بينما سجلت الدهون والزيوت 58 مليون دولار. 

وأكد المجلس أن هذه المؤشرات تعكس تنوع القاعدة التصديرية للصناعات الغذائية المصرية وقدرتها على المنافسة في العديد من الشرائح السلعية، بدءًا من المنتجات الزراعية المصنعة والمجمدة، وصولًا إلى المنتجات الاستهلاكية ذات القيمة المضافة العالية.

مؤشرات إيجابية

وشدد المجلس التصديري للصناعات الغذائية على أن النمو المحقق خلال أول أربعة أشهر من عام 2026 يمثل مؤشرًا مهمًا على استمرار تحسن الأداء التصديري للقطاع، مدفوعًا بتطور جودة المنتجات المصرية، واتساع نطاق النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن قدرة الشركات المصرية على تلبية متطلبات المستوردين وسلاسل الإمداد العالمية بكفاءة متزايدة.

الصادرات الغذائية الصادرات المصرية صادرات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

الارصاد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أحمد شوبير

الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

أحمد ياسر ريان

ياسر ريان يكشف لأول مرة سبب عدم عودة نجله «أحمد» لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الأعلى للاعلام

"ضبط الأداء بالأعلى للإعلام" تشيد بدعم الإعلام الرياضي للمنتخب الوطني خلال كأس العالم

الكاتب مصطفى بكري لـ(أ ش أ) : ثورة 30 يونيو رسخت دعائم الدولة الوطنية

مصطفى بكري: ثورة 30 يونيو رسخت دعائم الدولة الوطنية

" معلومات الوزراء" يستعرض جهود الدولة في تعزيز ثقافة القراءة وتنمية المهارات المعرفية لدى النشء والشباب

" معلومات الوزراء" يستعرض جهود الدولة في تعزيز ثقافة القراءة وتنمية المهارات المعرفية لدى النشء والشباب

بالصور

5 نصائح ذهبية للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين الهضم بدون أدوية

5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية

إطلالة بسيطة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

مرسيدس-AMG CLE 63 تكشف أخيرًا عن محرك V8 المنتظر

مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد