مدرب المغرب: جاهزون لأي منافس.. وهدفنا حسم التأهل أولا

أكد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن فريقه يدخل المرحلة المقبلة من كأس العالم 2026 بثقة كبيرة وجاهزية كاملة، مشددًا على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب بالكامل على حسم بطاقة التأهل من دور المجموعات، دون الانشغال بأي حسابات تخص الأدوار الإقصائية.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة هايتي فجر الخميس في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، في مباراة يسعى خلالها “أسود الأطلس” لتحقيق الفوز لضمان التأهل رسميًا إلى دور الـ32، مع إمكانية المنافسة على صدارة المجموعة.

وخلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، أوضح وهبي أن التحضيرات سارت بشكل جيد، وأن اللاعبين يدركون أهمية اللقاء وضرورة حصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة المشوار بثبات في البطولة.

وأضاف المدير الفني أن الحديث عن مواجهة محتملة في الأدوار المقبلة سابق لأوانه، مؤكدًا أن الأولوية الحالية هي إنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة، قبل التفكير في أي خصم قادم.

ويخوض المغرب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد جمع 4 نقاط من أول جولتين، حيث تعادل مع البرازيل 1-1، ثم حقق فوزًا مهمًا على اسكتلندا بهدف دون رد.

وتشهد المجموعة الثالثة صراعًا قويًا على بطاقتي التأهل، إذ تتصدر البرازيل الترتيب بفارق الأهداف عن المغرب صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما تأتي اسكتلندا ثالثة بـ3 نقاط، ويتذيل منتخب هايتي المجموعة دون أي نقاط.

ويأمل المنتخب المغربي في حسم تأهله أولًا، ثم التطلع لانتزاع صدارة المجموعة قبل دخول مرحلة الأدوار الإقصائية من البطولة.