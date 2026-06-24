رصف مطلع كوبري 15 مايو وغلق الممرات الخطرة بأرصفة كوبري الساحل لتعزيز عوامل الأمان والسلامة المرورية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة عدد من المحاور والكباري الحيوية وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على كفاءة البنية التحتية وتعزيز عوامل السلامة والأمان للمواطنين.

وشملت الأعمال تنفيذ رصف مطلع كوبري 15 مايو من جهة شارع النيل بحي العجوزة، ضمن خطة مديرية الطرق لصيانة الكباري ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين الحالة الفنية للطريق وتيسير الحركة المرورية.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ حماية وغلق الجوانب بالاسوار الحديدية لبعض الممرات الخطرة أعلى النيل بأرصفة كوبري الساحل وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تستهدف الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من المخاطر المحتملة وتوفير بيئة آمنة لمستخدمي الكوبري.

وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتطوير بمختلف قطاعات المحافظة، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على كفاءة الطرق والكباري وتحقيق أعلى معدلات السلامة للمواطنين.