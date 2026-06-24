سماح الحريري: فكرة تقديم جزء ثان من أولاد الاكابر كانت مطروحة

كشف المؤلفة سماح الحريري، عن سبب الغاء فكرة تقديم جزء ثانً من مسلسل أولاد الاكابر.

وقالت سماح الحريري في تصريحات خاصة لصدي البلد: ان فكرة إنتاج جزء ثان من مسلسل أولاد الاكابر كانت مطروحة منذ عدة سنوات، من خلال محطة عربية شهيرة، إلا انها لم تتمكن آنذاك من التوصل الي اتفاق مع المنتج الاصلي للمسلسل، فتم إلغاء الفكرة، رغم كتابة الحلقات الاولي من المسلسل.

أبطال مسلسل أولاد الأكابر:

مسلسل أولاد الاكابر من بطولة حسين فهمي، داليا مصطفي، منال سلامة، فايزة كمال، أحمد سعيد عبد الغني، محمد رياض، أمل رزق، ومن تأليف سماح الحريري ، ومن إخراج محمد عمارة.