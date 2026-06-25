الكراش يقترب من المليوني ريال في شباك التذاكر السعودي

تمكن فيلم" الكراش" من بطولة الفنان أحمد داود، من تحقيق ايرادات عالية، في ثاني اسابيع عرضه بالمملكة العربية السعودية.

وحقق فيلم الكراش، ايرادات وصلت الي مليون و800 الف ريال سعودي ، الاسبوع الماضي فقط ، ليحتل المركز الخامس في شباك التذاكر السعودي.

أبطال فيلم الكراش

يضم الفيلم نخبة من الفنانين، من بينهم باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، حسن أبو الروس، ومريم الجندي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

قصة الفيلم الكراش

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث تتشابك العلاقات بين الأبطال، إذ تقع ميرنا جميل في حب حسن أبو الروس، رغم إعجاب أحمد داود بها، وهو ما يخلق حالة من التوتر العاطفي وتداخل المشاعر، لتتطور الأحداث في سياق مليء بالمواقف الإنسانية واللمسات الكوميدية الخفيفة.