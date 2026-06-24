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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شابات مصر لكرة اليد يكتسحن الهند في افتتاح بطولة العالم بالصين

منتخب مصر للشابات لكرة اليد
منتخب مصر للشابات لكرة اليد
حسن العمدة

حقق منتخب مصر للشابات لكرة اليد فوزًا عريضًا على نظيره الهندي بنتيجة 56-21، في افتتاح مشواره ببطولة العالم المقامة حاليًا في الصين، ليؤكد جاهزيته للمنافسة منذ الجولة الأولى.


وفرضت لاعبات المنتخب المصري سيطرتهن الكاملة على مجريات اللقاء، ونجحن في تقديم أداء قوي على المستويين الهجومي والدفاعي، لينهي الفريق المباراة بفارق كبير بلغ 35 هدفًا.
ويمنح هذا الانتصار العريض شابات الفراعنة دفعة معنوية قوية قبل المواجهات المقبلة في دور المجموعات، حيث يتطلع المنتخب لمواصلة نتائجه الإيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار التالية من البطولة العالمية.

منتخب مص منتخب مصر للشابات لكرة اليد بطولة العالم

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