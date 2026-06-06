الشريعي يجتمع مع مسؤولي كرة اليد في إنبي لبحث الاستعدادات النهائية لنشاط اللعبة

في إطار الاستعداد لانطلاق نشاط كرة اليد، عقد رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي اجتماعًا مهمًا لوضع اللمسات النهائية لبدء النشاط بشكل رسمي، وذلك بحضور الدكتور عبد الشهيد الشهابي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على لعبة كرة اليد، والمهندس أحمد غانم المدير الفنى لجهاز كرة اليد، وكابتن محمد إسماعيل المدير الرياضي للنادي.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بإطلاق النشاط، مع التأكيد على أهمية تقديم تجربة رياضية متميزة تليق باسم نادي إنبي.

وأكد أيمن الشريعي رئيس النادي أن الهدف الأساسي هو بناء منظومة قوية تعتمد على الجودة في اختيار اللاعبين وتأسيسهم بشكل احترافي، مشيرًا إلى أن "ما يهمنا ليس العدد بقدر ما يهمنا الجودة في إنشاء اللعبة وصناعة لاعبين على مستوى عالٍ".

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الشهيد أن العمل خلال المرحلة الحالية يركز على وضع أسس قوية لانطلاقة مميزة لكرة اليد داخل النادي، مع الاهتمام بكافة التفاصيل التي تضمن تحقيق النجاح والاستمرارية، مؤكدًا أن الهدف هو تكوين فرق قادرة على المنافسة في بطولات الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة نادي إنبي لتطوير الألعاب الجماعية واكتشاف المواهب، تمهيدًا لانطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة.