يا مصر بتعمليها إزاي.. حكاية أشهر جملة فنية تتصدر مواقع التواصل

حالة من التفاعل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد الانتشار الكبير لأغنية بهاء سلطان ومحمود العسيلي تتصدرها عبارة “يا مصر بتعمليها إزاي”.



وتحولت مطلع الأغنية إلى واحدة من أبرز الجمل المتداولة بين المصريين، معبرة عن مشاعر الفخر والانبهار في العديد من المواقف اليومية.



وتعود شهرة العبارة إلى أغنية “هنا مصر”، التي قُدمت خلال موسم رمضان 2026، ولاقت الأغنية رواجًا واسعًا منذ طرحها، إلا أن الجملة تحديدًا نجحت في خطف الأنظار وتحقيق انتشار استثنائي، لتتحول إلى “تريند” يتردد على ألسنة الجمهور.



الاغنية الجديدة تعيد إلى الأذهان ارتباط الجمهور بأغنية شادية في لحظات فرح المنتخب المصري لكرة القدم، باعتبارها واحدة من أكثر الأعمال الوطنية حضورًا في الوجدان المصري.



الأغنية تحولت تدريجيا لوأحدة من أهم الأناشيد غير الرسمية التي ارتبطت بلحظات الانتصار والفرح الكروي عبر عقود طويلة.



صدرت الأغنية عام 1970، بعد سنوات من نكسة يونيو 1967، وكتب كلماتها الشاعر محمد حمزة، بينما وضع ألحانها الموسيقار الكبير بليغ حمدي، لتخرج إلى الجمهور كرسالة حب وانتماء للوطن، تعكس حالة التمسك بالأمل والإيمان بقدرة مصر على تجاوز التحديات.