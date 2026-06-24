وصول فادي خفاجة لنقابة الممثلين للتحقيق.. تفاصيل

وصل قبل قليل الفنان فادي خفاجة إلى مقر نقابة المهن التمثيلية ليخضع للتحقيق معه، وذلك على خلفية الأزمة الأخيلاة بعد تصريحاته التي وُصفت بأنها مسيئة لنقيب المهن التمثيلية.



كان الفنان فادي خفاجة قد علق على قرار نقابة المهن التمثيلية بإحالته إلى التحقيق، بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت النقابة أنها تضمنت معلومات غير دقيقة بشأن دورها.

وشارك خفاجة صورة تجمعه بوالده عبر حسابه على «فيس بوك»، موجهًا له رسالة مؤثرة كشف خلالها عن حجم الضغوط التي يعيشها بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها والده، مؤكدًا أن كل اهتمامه ينصب حاليًا على الاطمئنان عليه وتوفير الرعاية اللازمة له.

وكتب فادي خفاجة: «لو سلامتك قصاد تحقيق في النقابة.. وسلامتك قصاد عمري كله، تحت رجلك»، معبرًا عن حزنه من الظروف التي يواجهها، ومشيرًا إلى معاناته من قلة فرص العمل خلال الفترة الماضية، في ظل انشغاله بمتابعة الحالة الصحية لوالده

وكانت أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكى، رفضها القاطع للاعتذار الذى تقدم به الفنان فادى خفاجة، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى اعتبرتها النقابة متضمنة معلومات وادعاءات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأى العام والإساءة إلى دور النقابة ومواقفها تجاه أعضائها.

وأكدت النقابة، فى بيان رسمى صادر عن مجلس إدارتها، أن والد الفنان فادى خفاجة ليس عضوًا بالنقابة ولا ينتمى إلى الأسرة الفنية، كما أنه غير مشمول بمشروع العلاج الخاص بالنقابة، مشيرة إلى أن هذه المعلومات مثبتة وفقًا لسجلاتها الرسمية.



