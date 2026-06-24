شهيدان في استهداف مُسيّرة إسرائيلية لسيارة قرب كفر رمان جنوبي لبنان | تفاصيل

أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، أن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة في بلدة كفر رمان التابعة لقضاء النبطية في جنوب لبنان، وهي البلدة التي سبق أن شهدت محاولات من جانب جيش الاحتلال للوصول إليها براً خلال العمليات العسكرية، إلا أن تلك القوات لم تتمكن من دخولها قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وظلت متمركزة على مسافة غير بعيدة منها.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الاستهداف وقع في وقت بدأ فيه عدد من المواطنين العودة إلى البلدة للاطمئنان على منازلهم وتفقد المنازل المهدمة جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة التي تعرضت لها المنطقة قبيل وقف إطلاق النار بساعات.

ولفت إلى أن هذه العملية تعد أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أنها جاءت بعد خرق آخر وقع أمس عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على عدد من المواطنين في مدينة النبطية، ما أسفر عن وقوع إصابات.

سقوط لشهداء نتيجة استهدافات إسرائيلية

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة بهذا الشكل منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط شهيدين جراء هذا الاستهداف في بلدة كفر رمان، وهو ما يمثل أول سقوط لشهداء نتيجة استهدافات إسرائيلية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.