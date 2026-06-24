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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: تطوير الرعاية الصحية مستمر لخدمة المواطن في كل قرية ومركز

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، حصول 3 وحدات طب أسرة تابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وهي وحدة طب أسرة شبيشر الحصة، ووحدة طب أسرة البندرة، ووحدة طب أسرة بطينة، على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك وفقًا لقرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، في خطوة جديدة تعكس ما يشهده قطاع الصحة بالغربية من تطوير مستمر في مستوى الخدمات وتجهيزات منشآت الرعاية الصحية الأولية.
 

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن هذا الاعتماد يمثل ثمرة جهد كبير بذلته الفرق الطبية والإدارية والفنية داخل الوحدات الثلاث، إلى جانب دعم مديرية الشؤون الصحية، من أجل استيفاء معايير الجودة المطلوبة وتطبيق الاشتراطات المنظمة للاعتماد، بما يضمن تقديم خدمة صحية أكثر كفاءة وانتظامًا للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي باعتباره أحد الملفات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.
 

تحرك تنفيذي عاجل 

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي إن حصول وحدات جديدة على الاعتماد المبدئي يعد مؤشرًا واضحًا على تحسن مستوى الأداء داخل منشآت الرعاية الأولية بالمحافظة، ويؤكد أن هناك عملًا جادًا يُنفذ على الأرض للارتقاء بالخدمة الطبية وتوفير بيئة علاجية آمنة ومنظمة تليق بأهالي الغربية، مضيفًا أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، من أجل التوسع في تأهيل واعتماد المزيد من المنشآت خلال الفترة المقبلة.
 

رفع كفاءة الخدمات 

ووجّه المحافظ التهنئة إلى جميع القائمين على هذا الإنجاز من الأطقم الطبية والإدارية بمديرية الصحة والوحدات الحاصلة على الاعتماد، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة على طريق بناء منظومة صحية أكثر جودة وكفاءة داخل الغربية، وأن الهدف الأساسي سيظل هو تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وتيسير حصوله على رعاية صحية آمنة ومتكاملة داخل نطاقه الجغرافي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات ثلاث وحدات صحية

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