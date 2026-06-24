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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية تبحث تطوير جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

عقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث ناقش عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

واستعرض المجلس خطة الجامعة للتحول الرقمي، كما أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الأنشطة وكذلك ادارة المشروعات البحثية؛ لتيسير متابعة الأعمال الإدارية للباحثين، بما يسهم في تعزيز كفاءة المتابعة وضبط الوقت لانهاء طلبات الباحثين  وتيسير الإجراءات المختلفة.

كما تابع المجلس معدلات استهلاك الوقود والكهرباء، ومدى التزام كليات ومعاهد الجامعة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة داخل مؤسسات الدولة خلال شهري مايو ويونيو 2026، وذلك في إطار دعم جهود الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الاستدامة.

وفي إطار دور الجامعة في تعزيز الثقة المجتمعية ومواجهة الشائعات، ناقش المجلس توفير قنوات اتصال آمنة لتلقي مقترحات وشكاوى المرضى ومتابعتها، بما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة ويرسخ ثقة المجتمع في المستشفيات الجامعية. 

كما شهدت المناقشات استطلاع آراء أعضاء المجلس بشأن سبل دعم القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية وتطوير الخدمات المقدمة بها.

ووافق المجلس على بروتوكول تعاون بين المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية ونقابة الأطباء البيطريين، بما يسهم في دعم مجالات التدريب والتعاون العلمي والمجتمعي بين الجانبين.

كما ناقش المجلس إمكانية طرح الشهادات المصغرة (Micro Credentials)، وهي برامج تعليمية قصيرة ومرنة تركز على إكساب الدارسين مهارات وكفاءات متخصصة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتتيح فرصًا أكبر للتعلم الذاتي والتطبيق العملي، بما يعزز من جاهزية الخريجين وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول الأنشطة والفعاليات التي نظمتها كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يونيو 2026، والتي شملت ورش عمل ومعارض خيرية وقوافل مجتمعية ومبادرات متنوعة في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الإسكندرية مجلس خدمة المجتمع تنمية البيئة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة

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