قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلفيات مادية.. حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة فيكتوريا في الإسكندرية
دعاء ليلة عاشوراء 2026.. أفضل الأدعية في الليلة المباركة واغتنام نفحاتها
صدمة على الهواء.. امرأة تنتزع سلاح شرطي وتطلق النار على 3 أشخاص في تشيلي
لن تتم إلا بموافقة مصر… حقيقة صفقة الاستحواذ الإسرائيلي على حصة الشريك الأجنبي لبتروسيلة المصرية
في أحدث عملية اعتقال لأجانب .. البرازيل تحتجز مواطنة إسبانية بتهمة العنصرية
الحكومة: منصة موحدة للتراخيص خلال 12 شهرًا لتسريع الاستثمار ودعم صناعة السيارات
خاص| مصادر تكشف حقيقة استحواذ شركة إسرائيلية على شركة مصرية إنجليزية
نائب رئيس الوزراء: العامل والموظف خط أحمر ولن يتم المساس بحقوقهما
علامات استفهام.. إبراهيم فايق يهاجم فكرة احتفالية الرينبو بمباراة مصر وإيران
225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
دعاء ليلة عاشوراء لقضاء الحاجة.. أوصى به النبي في خير الأيام
البابا تواضروس: 7 صور للمحبة تصنع الخادم الحقيقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد| جولات تفقدية مفاجئة لمدير عام الأوقاف.. وندوة عن تعزيز الوعي بقيم الحياة الزوجية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

جولات تفقدية مفاجئة لمدير عام أوقاف الوادي الجديد لمتابعة سير العمل بإدارتي المنيرة وبولاق

أجرى فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، سلسلة من الجولات المرورية التفقدية المفاجئة، وشملت مقر إدارة أوقاف المنيرة ومقر إدارة أوقاف بولاق، بالإضافة إلى المرور الميداني الشامل على عدد كبير من المساجد التابعة للإدارتين.

يأتي ذلك ​في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والدؤوبة التي تنتهجها وزارة الأوقاف لضبط الأداء الدعوي وتطوير منظومة العمل الإداري والوقوف على الانضباط على أرض الواقع. 

​استهلت الجولات بزيارة مقار الإدارات الفرعية وتفقد المكاتب والأقسام المختلفة بكافة التخصصات، حيث حرص فضيلته على الاطلاع الدقيق على سجلات ودفاتر الحضور والانصراف للتحقق من التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وتواجد كل عنصر في محله وتأدية المهام الموكلة إليهم بكل دقة، وناقش آليات العمل اليومية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتذليل أي عقبات تواجه سير المعاملات اليومية للمواطنين والأئمة على حد سواء، مؤكداً على أهمية ترسيخ الانضباط الإداري داخل أروقة الإدارات وتيسير المعاملات بما يخدم الصالح العام.

​وامتدت الجولات التفقدية لتشمل المرور الميداني الواسع والمنظم على المساجد في تلك المناطق، حيث تابع فضيلته مدى التزام الأئمة بالتواجد في مساجدهم وأداء الدروس الدعوية والمنهجية المقررة، والإشراف المباشر على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، مع التشديد الصارم على الالتزام التام بالزي الأزهري الكامل والمظهر المهيب والمشرف لرجال الدعوة، كما تفقد فضيلته جهود العمال في منظومة النظافة الشاملة والمستمرة داخل المساجد وخارجها لضمان جاهزية بيوت الله عز وجل واستقبال المصلين في أبهى صورة تليق بمكانتها.

​وفي سياق متصل، أولى مدير عام المديرية اهتماماً كبيراً خلال جولته بالتفقد الدقيق والمباشر للحالة الإنشائية والمعمارية لبعض المساجد التي تقام بها أعمال إحلال وتجديد أو صيانة وترميم، للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان سير العمل الإنشائي بانتظام، وحرص على رصد أي نواقص أو متطلبات تحتاجها المساجد لرفعها فوراً للمديرية واتخاذ اللازم بشأنها لتذليل كافة المعوقات وتوفير الدعم الكامل لها.

​وفي ختام الجولات الموسعة، شدد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح على عدم التهاون أو التقصير مع أي إهمال يمس خدمة بيوت الله عز وجل، مؤكداً أن الجزاء سيكون رادعاً وحاسماً للمقصرين، وفي المقابل سيتم تكريم المتميزين والمخلصين في أداء واجبهم الدعوي والإداري تقديراً لجهودهم في خدمة المساجد وعمارتها وخدمة الوطن والدعوة.

" تعزيز الوعي بقيم الحياة الزوجية في ظل تحديات العصر الرقمي " .. جلسة حوارية لإعلام الداخلة بالوادى الجديد.

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد،  اليوم جلسة حوارية تحت عنوان “ تعزيز الوعي بقيم الحياة الزوجية في ظل تحديات العصر الرقمي”.


جاءت الجلسة الحوارية ضمن فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة ،  والتي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتعزيز دورها في مواجهة التحديات المعاصرة،  تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف،  وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد. 


شارك في الندوة  موجه أول علم النفس بإدارة الداخلة التعليمية أحمد محمود ، في حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية  ، ورجال الدين ،والشباب وموظفون من مختلف الإدارات التنفيذية بالمحافظة.


إستهل موجه أول علم النفس أحمد محمود الجلسة الحوارية بالحديث عن تأثير  الوسائط الرقمية الحديثة على الحياة  الزوجية  والإستقرار الأسري في ظل الإعتماد  المتنامي على هذه الوسائط ، موضحا أن أنماط التواصل  بين الزوجين شهدت تحولا  ملحوظا من الحوار المباشر والمواجهة إلى التفاعل الافتراضي  عبر الرسائل  والتطبيقات  المختلفة ، الأمر الذي أضعف من قيمة وأهمية التواصل الإنساني دخل البيت .


وأشار إلى أن الوسائط الرقمية  باتت تستهدف قدرا كبيرا من الجهد والوقت ، مما يؤدي إلى تراجع الحضور العاطفي بين الزوجين ويؤثر سلبا على دفء العلاقة  الأسرية. 


وبين أن تدخل الآخرين  في شؤون الأسرة من خلال التعليقات أو النصائح غير المنضبطة قد يزيد من تعقيد المشكلات بدلا من حلها ، وأن الواقع  الرقمي ساهم في إضعاف الحدود الفاصلة بين العام والخاص  في الحياة الزوجية  ، مقدما العديد من النصائح من أهمها التعامل الرشيد مع الوسائط الرقمية ،  وضرورة توظيف هذه الوسائط  كوسيلة للبناء وليس للهدم ، بحيث تستخدم  لتعزيز التواصل والتفاهم بين الزوجين ، لا لإثارة الخلافات  وتصعيدها.

وفي ختام الجلسة  الحوارية أكد المحاضر أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الوسائط  الرقمية  ذاتها ، وإنما في كيفية إستغلالها وإدارتها بطريقة واعية تحافظ على خصوصية الأسرة من جهة ،  ومتطلبات العصر الرقمي  من جهة أخرى ، مؤكدا أن الأسرة القادرة على تحقيق هذا التوازن  هي القادرة على الصمود في مواجهة تحولات الواقع المعاصر .


وكانت الجلسة الحوارية قد شهدت تفاعلا واسعا من قبل الحضور  ، حيث  أثرت مداخلاتهم ومشاركاتهم النقاش حول هذا الموضوع الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المجتمع .


أدار الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد ، بحضور محمود عزت مسؤول البرامج بالمجمع،  ومروة محمد الاعلامية بالمجمع.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

بعد توجيهات السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

ترشيحاتنا

الإمارات وبريطانيا

الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع بالمنطقة

الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

التلفزيون السوري: الشرع يستقبل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في قصر الشعب

وزيرا خارجيتي السعودية وإيران

وزيرا خارجيتي السعودية وإيران يبحثان تنفيذ التفاهمات الإيرانية الأمريكية وتطورات الأوضاع الإقليمية

بالصور

موديل ‏2026‏.. أرخص 5 سيارات صينية أوتوماتيك في مصر

أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية
أرخص 5 سيارات صينية

رسميا.. انطلاق رينو ميجان الكهربائية 2027 الـ فيس ليفت

ميجان E-Tech
ميجان E-Tech
ميجان E-Tech

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي
من حلم شخصي إلى كاميرا حقيقية.. مصور سلوفيني يبتكر نموذجًا يدويًا لعشاق التصوير الكلاسيكي

ليست كما تبدو.. 6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها
6 تصرفات قد تكشف أن المرأة خاضت معارك صعبة في حياتها

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد