موجز أخبار الوادي الجديد| جولات تفقدية مفاجئة لمدير عام الأوقاف.. وندوة عن تعزيز الوعي بقيم الحياة الزوجية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

جولات تفقدية مفاجئة لمدير عام أوقاف الوادي الجديد لمتابعة سير العمل بإدارتي المنيرة وبولاق

أجرى فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، سلسلة من الجولات المرورية التفقدية المفاجئة، وشملت مقر إدارة أوقاف المنيرة ومقر إدارة أوقاف بولاق، بالإضافة إلى المرور الميداني الشامل على عدد كبير من المساجد التابعة للإدارتين.

يأتي ذلك ​في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والدؤوبة التي تنتهجها وزارة الأوقاف لضبط الأداء الدعوي وتطوير منظومة العمل الإداري والوقوف على الانضباط على أرض الواقع.

​استهلت الجولات بزيارة مقار الإدارات الفرعية وتفقد المكاتب والأقسام المختلفة بكافة التخصصات، حيث حرص فضيلته على الاطلاع الدقيق على سجلات ودفاتر الحضور والانصراف للتحقق من التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وتواجد كل عنصر في محله وتأدية المهام الموكلة إليهم بكل دقة، وناقش آليات العمل اليومية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتذليل أي عقبات تواجه سير المعاملات اليومية للمواطنين والأئمة على حد سواء، مؤكداً على أهمية ترسيخ الانضباط الإداري داخل أروقة الإدارات وتيسير المعاملات بما يخدم الصالح العام.

​وامتدت الجولات التفقدية لتشمل المرور الميداني الواسع والمنظم على المساجد في تلك المناطق، حيث تابع فضيلته مدى التزام الأئمة بالتواجد في مساجدهم وأداء الدروس الدعوية والمنهجية المقررة، والإشراف المباشر على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، مع التشديد الصارم على الالتزام التام بالزي الأزهري الكامل والمظهر المهيب والمشرف لرجال الدعوة، كما تفقد فضيلته جهود العمال في منظومة النظافة الشاملة والمستمرة داخل المساجد وخارجها لضمان جاهزية بيوت الله عز وجل واستقبال المصلين في أبهى صورة تليق بمكانتها.

​وفي سياق متصل، أولى مدير عام المديرية اهتماماً كبيراً خلال جولته بالتفقد الدقيق والمباشر للحالة الإنشائية والمعمارية لبعض المساجد التي تقام بها أعمال إحلال وتجديد أو صيانة وترميم، للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان سير العمل الإنشائي بانتظام، وحرص على رصد أي نواقص أو متطلبات تحتاجها المساجد لرفعها فوراً للمديرية واتخاذ اللازم بشأنها لتذليل كافة المعوقات وتوفير الدعم الكامل لها.

​وفي ختام الجولات الموسعة، شدد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح على عدم التهاون أو التقصير مع أي إهمال يمس خدمة بيوت الله عز وجل، مؤكداً أن الجزاء سيكون رادعاً وحاسماً للمقصرين، وفي المقابل سيتم تكريم المتميزين والمخلصين في أداء واجبهم الدعوي والإداري تقديراً لجهودهم في خدمة المساجد وعمارتها وخدمة الوطن والدعوة.

" تعزيز الوعي بقيم الحياة الزوجية في ظل تحديات العصر الرقمي " .. جلسة حوارية لإعلام الداخلة بالوادى الجديد.

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم جلسة حوارية تحت عنوان “ تعزيز الوعي بقيم الحياة الزوجية في ظل تحديات العصر الرقمي”.



جاءت الجلسة الحوارية ضمن فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة ، والتي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتعزيز دورها في مواجهة التحديات المعاصرة، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد.



شارك في الندوة موجه أول علم النفس بإدارة الداخلة التعليمية أحمد محمود ، في حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ، ورجال الدين ،والشباب وموظفون من مختلف الإدارات التنفيذية بالمحافظة.



إستهل موجه أول علم النفس أحمد محمود الجلسة الحوارية بالحديث عن تأثير الوسائط الرقمية الحديثة على الحياة الزوجية والإستقرار الأسري في ظل الإعتماد المتنامي على هذه الوسائط ، موضحا أن أنماط التواصل بين الزوجين شهدت تحولا ملحوظا من الحوار المباشر والمواجهة إلى التفاعل الافتراضي عبر الرسائل والتطبيقات المختلفة ، الأمر الذي أضعف من قيمة وأهمية التواصل الإنساني دخل البيت .



وأشار إلى أن الوسائط الرقمية باتت تستهدف قدرا كبيرا من الجهد والوقت ، مما يؤدي إلى تراجع الحضور العاطفي بين الزوجين ويؤثر سلبا على دفء العلاقة الأسرية.



وبين أن تدخل الآخرين في شؤون الأسرة من خلال التعليقات أو النصائح غير المنضبطة قد يزيد من تعقيد المشكلات بدلا من حلها ، وأن الواقع الرقمي ساهم في إضعاف الحدود الفاصلة بين العام والخاص في الحياة الزوجية ، مقدما العديد من النصائح من أهمها التعامل الرشيد مع الوسائط الرقمية ، وضرورة توظيف هذه الوسائط كوسيلة للبناء وليس للهدم ، بحيث تستخدم لتعزيز التواصل والتفاهم بين الزوجين ، لا لإثارة الخلافات وتصعيدها.

وفي ختام الجلسة الحوارية أكد المحاضر أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الوسائط الرقمية ذاتها ، وإنما في كيفية إستغلالها وإدارتها بطريقة واعية تحافظ على خصوصية الأسرة من جهة ، ومتطلبات العصر الرقمي من جهة أخرى ، مؤكدا أن الأسرة القادرة على تحقيق هذا التوازن هي القادرة على الصمود في مواجهة تحولات الواقع المعاصر .



وكانت الجلسة الحوارية قد شهدت تفاعلا واسعا من قبل الحضور ، حيث أثرت مداخلاتهم ومشاركاتهم النقاش حول هذا الموضوع الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المجتمع .



أدار الندوة مدير مجمع اعلام الداخلة محسن محمد ، بحضور محمود عزت مسؤول البرامج بالمجمع، ومروة محمد الاعلامية بالمجمع.