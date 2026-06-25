موهبة عربية تشعل الترند وتدخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه.. من هو؟

خطف المهاجم المغربي الشاب ياسين جسيم الأضواء خلال الساعات الماضية، بعدما تحول إلى أحد أكثر الأسماء تداولًا على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب تسجيله هدفًا تاريخيًا بقميص المنتخب المغربي في كأس العالم 2026.

ودخل اللاعب الواعد سجلات الكرة المغربية من الباب الكبير بعدما أصبح أصغر لاعب مغربي يسجل هدفًا في تاريخ نهائيات كأس العالم، في إنجاز جديد يؤكد أن "أسود الأطلس" يواصلون صناعة جيل استثنائي من المواهب القادرة على المنافسة في أكبر المحافل الدولية.

هدف تاريخي أمام هايتي

وشهد ملعب أتلانتا تألق ياسين جسيم خلال مواجهة المغرب وهايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمونديال 2026.

فبعد مشاركته بديلًا في الشوط الثاني، نجح اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في تسجيل الهدف الرابع للمنتخب المغربي عند الدقيقة 89، مستغلًا تمريرة متقنة من زميله سفيان رحيمي، ليساهم في انتصار "أسود الأطلس" بنتيجة 4-2 وحسم التأهل إلى دور الـ32.

ولم يكن الهدف مجرد إضافة رقمية إلى نتيجة المباراة، بل حمل قيمة تاريخية كبيرة بعدما منح صاحبه رقمًا قياسيًا جديدًا في سجل الكرة المغربية.

تحطيم رقم يوسف النصيري

بهدفه في شباك هايتي، تمكن ياسين جسيم من تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم يوسف النصيري، الذي كان أصغر لاعب مغربي يهز الشباك في كأس العالم.

وكان النصيري قد سجل أول أهدافه المونديالية خلال مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2018 بروسيا عندما كان يبلغ 21 عامًا و23 يومًا، بينما نجح جسيم في تحقيق الإنجاز وهو في سن العشرين فقط.

ويؤكد هذا الرقم حجم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب الشاب، والذي بات يُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية خلال السنوات المقبلة.

من هو ياسين جسيم؟

ياسين جسيم هو مهاجم مغربي شاب ينشط في صفوف نادي ستراسبورغ الفرنسي، ويُعد من أبرز الأسماء الصاعدة في كرة القدم المغربية خلال الفترة الأخيرة.

لفت الأنظار بفضل سرعته الكبيرة وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء، إضافة إلى قدرته على استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف حاسمة.

وشهدت مسيرته تطورًا لافتًا في الملاعب الأوروبية، ما جعله يحجز مكانًا ضمن مشروع المنتخب المغربي لبناء جيل جديد قادر على مواصلة الإنجازات التي حققها "أسود الأطلس" خلال السنوات الأخيرة.

ومع مشاركته الأولى في كأس العالم، نجح اللاعب الشاب في تقديم أوراق اعتماده سريعًا، مؤكدًا أنه أحد الأسماء المرشحة لقيادة هجوم المنتخب المغربي مستقبلاً.

تصدر الترند بعد ليلة استثنائية

لم يحتج ياسين جسيم سوى دقائق قليلة داخل أرض الملعب ليصبح حديث الجماهير المغربية والعربية.

فبعد هدفه التاريخي، تصدر اسمه قوائم البحث على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة واسعة بموهبته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق رغم صغر سنه وقلة خبرته الدولية.

ورأى العديد من المتابعين أن ما قدمه اللاعب أمام هايتي يمثل بداية قصة جديدة لنجم واعد قد يكون أحد أبرز نجوم الكرة المغربية خلال السنوات المقبلة.

أول مباراة وأول هدف

أكثر ما يميز قصة ياسين جسيم أن هدفه التاريخي جاء خلال ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم، وهو إنجاز نادر يعكس شخصيته القوية وقدرته على التعامل مع الضغوط في أكبر البطولات العالمية.

وبدلًا من الاكتفاء بخوض دقائق رمزية في أول مشاركة مونديالية، نجح اللاعب في استغلال الفرصة بأفضل صورة ممكنة، ليترك بصمته سريعًا في البطولة.

جسيم شعور لا يُصدق

وعقب المباراة، لم يخف اللاعب سعادته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه، مؤكدًا أن التسجيل في أول مباراة له بكأس العالم يمثل لحظة استثنائية في مسيرته الكروية.

وقال جسيم: "إنه أمر لا يُصدق، شيء جنوني حقًا، خاصة أنها مباراتي الأولى في كأس العالم. التسجيل أمام عائلتي وأقاربي وأمام الشعب المغربي شعور لا يمكن وصفه".

وأضاف: "هذا الهدف يمنحنا حافزًا أكبر لتقديم كل ما لدينا من أجل بلدنا وتحقيق نتائج تليق بطموحات الجماهير المغربية".

مستقبل واعد ينتظر نجم المغرب الجديد

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو نجوم المنتخب المغربي الكبار، فرض ياسين جسيم نفسه كأحد أبرز المكاسب التي خرج بها "أسود الأطلس" من دور المجموعات.

ومع بدايته التاريخية في المونديال، يبدو أن الجماهير المغربية قد تكون على موعد مع ميلاد نجم جديد قادر على كتابة اسمه ضمن قائمة كبار لاعبي الكرة المغربية في المستقبل، خاصة إذا واصل التطور بنفس الوتيرة التي ظهر بها في مونديال 2026.