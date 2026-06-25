تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (9) سفينة وتم تداول (13000) طن بضائع و(670) شاحنة و(180) سيارة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1680 راكبا بموانيها.

وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر- في بيان لها اليوم /الخميس/- أن حركة الواردات شملت (5) سفن و(3000) طن بضائع و(289) شاحنة و(159) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (4) سفن و(10000) طن بضائع و(381) شاحنة و(21) سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن وهي (Alcudia Express،و الحرية وأمل)، بينما غادرت ثلاث سفن وهي (POSEIDON EXPRESS،و PELAGOS Express والحرية2)، فيما شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(162) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (آور وآيلة).