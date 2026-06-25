وزارة الداخلية تضبط 109 آلاف و 979 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (10979) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص 1187 سائقا تبين إيجابية (39) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وقامت الوزارة بشن حملات مرورية وانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 466 مخالفة متنوعة (مخالفة السير عكس الإتجاه - مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، كما تم فحص 156 سائقا وتبين إيجابية 7 حالات وضبط عدد 6 محكوما عليهم بإجمالى (9) احكام، كما تم التحفظ 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.