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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يمكنها قطع 650 كم .. إكس بينج مونا L03 الكهربائية

سيارة إكس بينج مونا L03 الجديدة
سيارة إكس بينج مونا L03 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة إكس بينج عن طرازها الجديد إكس بينج مونا L03 ، وتنتمي بينج مونا L03 لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتعد مونا L03 الطراز الثاني ضمن عائلة مونا الاقتصادية التي تضم الطراز الأول مونا M03 .

سيارة إكس بينج مونا L03 الجديدة 

أبعاد إكس بينج مونا L03

تتوافر سيارة إكس بينج مونا L03 في سوق السيارات بطول 465 مم، وعرض 192 مم، وارتفاع 160 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 285 مم .

مواصفات إكس بينج مونا L03

سيارة إكس بينج مونا L03 الجديدة 

زودت سيارة إكس بينج مونا L03 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية على شكل حرف T وخط غطاء محرك مائل، وبها مقابض أبواب شبه مخفية، وشريط إضاءة خلفي ممتد بعرض السيارة، وبها فتحة تهوية أمامية نشطة، ومكابح بألوان بارزة، وجنوط  مقاس 18بوصه .

محرك إكس بينج مونا L03

تحصل سيارة إكس بينج مونا L03 علي قوتها من محرك كهربائي واحد بقوة 245 حصان، وبها بطاريات LFP سعة 69 كيلوواط/ ساعه، ويمكنها قطع مسافة650 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة إكس بينج مونا L03 الجديدة 

ويوجد من سيارة إكس بينج مونا L03 نسخة بـ محرك بنزين سعة 1500 سي سي، وتخرج قوة 94 حصان، بجانب محرك كهربائي، ويمكنها قطع مسافة كهربائية تصل إلي 257 كم/ساعة، بالاعتماد علي البطارية ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك

تاريخ شركة إكس بينج في صناعة السيارات

شركة إكس بينج أسسها "هي شياوبينج" ومسؤول تنفيذي سابق في علي بابا وهنري شيا، وبدعم من كبرى شركات التكنولوجيا مثل علي بابا، كشفت الشركة عن سيارتها الرياضية G3 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية عام 2018 .

سيارة إكس بينج مونا L03 الجديدة 

وأطلقت سيارة سيدان P7 عام 2019، وحققت الشركة علامة إنتاج 100 ألف سيارة بحلول أكتوبر من عام 2021، ووصلت إلى 200 ألف سيارة في صيف عام 2022 .

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