جامعة دمنهور تتقدم 400 مركزا عالميا في تصنيف تايمز للتأثير 2026

أعلن تصنيف "تايمز للتعليم العالي - Times Higher Education Impact Rankings 2026" إدراج جامعة دمنهور ضمن قائمة أفضل 1500 جامعة عالميا، في تأكيد جديد على تحولها لجامعة جيل رابع، لتحقق بذلك قفزة جديدة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة تضاف إلى سجل نجاحاتها المتواصلة، بعدما أحرزت تقدما نوعيا، حيث انتقلت من الفئة العالمية +1500 في النسخة السابقة إلى الفئة 1001 - 1500 عالميا في التصنيف الحالي، محققة تقدما قدره 400 مركزا، بما يعكس التطور الملحوظ في الأداء المؤسسي والبحثي للجامعة خلال عام واحد.

من جانبه أعرب الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور عن بالغ سعادته وفخره بهذا الإنجاز الذي يعد شهادة دولية على أن جامعة دمنهور لم تعد مؤسسة تعليمية تقليدية، بل أصبحت شريكا فاعلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف "ترابيس" أن إدراج جامعة دمنهور في تصنيف Times Higher Education Impact Rankings 2026 ضمن الترتيب 1001-1500 عالمياً، وتقدمها إلى هذه الفئة المتقدمة خلال عام واحد، يعكس التزام الجامعة الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ورؤية مصر 2030، مضيفا أن ظهور الجامعة لأول مرة في 13 هدفاً أممياً هو ثمرة استراتيجية مؤسسية واضحة لدمج مبادئ الاستدامة في منظومة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وتوثيق الشراكات الفاعلة محليا ودوليا.

وأكد "ترابيس" أن هذا الإنجاز هو نتاج جهود عمل مؤسسي متكامل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، الذين حولوا المدرجات إلى معامل بحث، والقاعات إلى منصات خدمة مجتمع، موجها جزيل الشكر والتقدير للجنة التصنيفات الدولية بالجامعة على جهودهم الحثيثة للارتقاء بالجامعة في مختلف التصنيفات، لافتا إلى أن التقدم في التصنيف عاما بعد عام هو هدف الجامعة انطلاقا من إيمانها بأن تأثيرها يقاس بما تقدمه للمجتمع، لا بعدد خريجيها فقط.

من جانبها أكدت الدكتورة منال مصطفى، نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث حرص جامعة دمنهور على التزامها بمواصلة دعم البحث العلمي المرتبط بقضايا المجتمع، وتطوير البرامج التعليمية المبتكرة، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والصناعة، بما يضمن استدامة الأثر الإيجابي ويرفع تصنيفها الدولي في الأعوام القادمة.

وأشارت "نائب رئيس الجامعة" إلى أن هذا التقدم خطوة نوعية في مسيرة الجامعة نحو التميز العالمي، حيث سجلت ظهورها للمرة الأولى في ثلاثة عشر هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة، وجاءت ضمن الفئة+801 في الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر، و401 - 600 في الهدف الثاني القضاء على الجوع، و 801-1000 بالهدف الثالث الصحة الجيدة، بينما جاءت ضمن الفئة 401 - 600 في الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد ، 601 - 800 في الهدف الخامس المساواة بين الجنسين، وجاءت في المرتبة +601 في الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة، و المرتبة801- 1000 بالهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، و601 - 800 بالهدف التاسع الخاص بالابتكار والصناعة، و حققت في الهدف المتعلق بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة المرتبة801+، كما سجلت أداءا متميزا في الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي 401 - 600، بينما حققت في الهدف الخامس عشر المتعلق بالحياة في البر المرتبة 401-600، وفيما يخص الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية جاءت الجامعة في المرتبة +801، وجاءت في المرتبة 1001- 1500 في الهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وتؤكد جامعة دمنهور استمرارها في الارتقاء بجودة مخرجاتها البحثية والتعليمية، وتكثيف دورها التنموي بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة وترسيخ مكانة الجامعات المصرية ضمن مصاف الجامعات العالمية المؤثرة.

جدير بالذكر أن تصنيف "تايمز للتعليم العالي - Times Higher Education Impact Rankings 2026" هو التصنيف العالمي الوحيد الذي يقيس مساهمة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة SDGs، عبر 4 محاور: البحث العلمي التطبيقي، التعليم والتوعية، الحوكمة المستدامة، والشراكات المجتمعية.