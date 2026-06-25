بدل من الحراس التقليديين.. كلاب روبوتية تؤمن كأس العالم 2026

في مشهد يعكس التحول المتسارع نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات في إدارة الفعاليات الكبرى، لفت "فريق دوريات روبوتية" مكون من كلاب آلية متطورة الأنظار في ملعب مونتيري بالمكسيك، أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026.

ويعتمد النظام الأمني الذكي على روبوتات رباعية الأرجل طورتها شركة DEEP Robotics بالتعاون مع شريكها المكسيكي TICSA، بهدف تعزيز الأمن والمراقبة داخل وخارج الملعب الذي يستضيف عددا من مباريات الأدوار الإقصائية في البطولة.

كلاب روبوتية تؤمن مباريات كأس العالم 2026 في المكسيك

وتشهد نسخة 2026 من كأس العالم مشاركة قياسية لـ48 منتخبا يتنافسون في 104 مباريات، وهو أكبر عدد في تاريخ البطولة.

ويعد ملعب مونتيري من أبرز الملاعب المستضيفة في المكسيك، إذ يتسع لنحو 53 ألف متفرج وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 125 ألف متر مربع، ما يجعل الاعتماد على الدوريات البشرية وحدها أمرا بالغ الصعوبة.

ولمواجهة تحديات المساحات الشاسعة والزوايا العمياء وبطء الاستجابة للحوادث، دفعت الشركة بأسطول من روبوتات Lynx M20 المزودة بعجلات وأرجل هجينة، لتتولى مهام الدوريات الأمنية بشكل ذاتي على مدار الساعة.

كلاب روبوتية تؤمن مباريات كأس العالم 2026

وتتمتع الروبوتات بقدرات متقدمة تتيح لها التحرك عبر مختلف التضاريس، وصعود السلالم والنزول منها، والتنقل داخل الممرات الضيقة، إضافة إلى تنفيذ جولات تفتيش دورية ومراقبة المرافق ورصد أي أنشطة أو ظروف غير اعتيادية.

كما تعتمد المنظومة على كاميرات بانورامية وتقنيات تحليل ذكية تتيح نقل الفيديو المباشر دون انقطاع، مع إصدار إنذارات فورية عند اكتشاف تجمعات غير طبيعية للجماهير أو أي خلل في المرافق، ويمكن للروبوتات أيضا بث رسائل صوتية تحذيرية ومساندة فرق الأمن في التعامل السريع مع المواقف الطارئة.

وبفضل قدرتها على تنفيذ دورة متكاملة تشمل "الرصد والتقييم والاستجابة"، تسهم الكلاب الروبوتية في تقليص زمن الاستجابة وتحسين كفاءة إدارة الأمن داخل المنشآت الرياضية الكبرى.

ولم يقتصر دور هذه الروبوتات على الجوانب الأمنية فحسب، بل تحولت أيضا إلى عامل جذب للجماهير، حيث تجمع حولها مشجعون من مختلف الدول خلال فترات الاستراحة لالتقاط الصور والتفاعل معها.

وتؤكد DEEP Robotics أن مشاركتها في تأمين كأس العالم تمثل محطة جديدة في سجل استخدام روبوتاتها في البيئات الواقعية، بعد مشاركتها سابقا في تأمين دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو ومراقبة البنية التحتية الحيوية في مواقع صناعية معقدة.

وترى الشركة أن التطور المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي المجسد سيجعل الروبوتات جزءا أساسيا من منظومات الأمن والسلامة في المدن الذكية والفعاليات العالمية الكبرى خلال السنوات المقبلة.