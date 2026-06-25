محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بتخرج ابنته بطريقة طريفة: هاتدخل حضانة بقى

شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز جمهوره لحظة عائلية مميزة، بعدما نشر صورة جمعته بابنته عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، احتفالًا بتخرجها.

وعلق محمد محمود عبدالعزيز على الصورة ساخرًا: “الحمد لله بنتي اتخرجت وهاتدخل حضانة بقى.. عقبال عندكم جميعًا”.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من متابعي الفنان، الذين حرصوا على تهنئته وابنته بهذه المناسبة، كما أشادوا بالطريقة الطريفة التي احتفل بها بهذا الحدث السعيد.

ويحرص محمد محمود عبدالعزيز بين الحين والآخر على مشاركة جمهوره بعض اللقطات العائلية والمواقف اليومية التي تجمعه بأفراد أسرته، والتي تحظى عادة بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي