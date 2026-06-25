سحر رامي : لا يجوز افتراض عدم سعادة الرجل وحده في العلاقة الزوجية

أعربت الفنانة سحر رامي عن رفضها لبعض المبررات التي يستند إليها بعض الرجال عند اتخاذ قرار الزواج الثاني، مؤكدة أن الشعور بعدم الراحة داخل العلاقة الزوجية لا يقتصر على طرف دون الآخر.

وتابعت «رامي»، خلال لقائها مع الإعلامية راندا فكري، ببرنامج «الحياة إنت وهي»، المذاع عبر قناة الحياة، إن بعض الرجال يبررون الزواج من امرأة أخرى بعبارات مثل "زوجتي لا تريحني"، معتبرة أن هذا المنطق يتجاهل حقيقة أن الزوجة قد تكون هي الأخرى غير سعيدة أو مرتاحة في العلاقة، متسائلة: "إذا كان من حقه أن يبحث عن الراحة، فلماذا لا يُنظر إلى حقها بالطريقة نفسها؟".

وأضافت أن بعض الأزواج يتمسكون بحقهم في الزواج الثاني باعتباره خيارًا متاحًا لهم، بينما لا يمنحون الزوجة الحق في التعبير عن عدم رضاها أو البحث عن حياة أكثر استقرارًا، مشيرة إلى وجود نوع من ازدواجية المعايير في التعامل مع هذه القضية.

وأوضحت الفنانة أن المشكلات التي تدفع البعض للزواج مرة أخرى قد تتكرر مع الزوجة الثانية، مؤكدة أن الطبيعة الإنسانية لدى الرجال والنساء لا تتغير بشكل جذري من شخص إلى آخر، وهو ما يجعل كثيرًا من الخلافات قابلة للتكرار مهما اختلفت الأطراف.

وأضافت أنها كانت تناقش هذا الأمر مع بعض معارفها ممن خاضوا تجربة الزواج بأكثر من زوجة، مشيرة إلى أن كثيرًا منهم يعودون لاحقًا لتقدير الزوجة الأولى بعد اكتشاف أن التحديات والمشكلات الإنسانية موجودة في مختلف العلاقات.

وأكدت أن السعادة الزوجية لا ترتبط فقط بتغيير الشريك، وإنما تعتمد على التفاهم والقدرة على التعامل مع طبيعة البشر واختلافاتهم داخل أي علاقة.

