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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قصص نجاح رجال المستقبل.. أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان يسطرون أسماءهم بأحرف من نور

اوائل الشهادة الإعدادية
اوائل الشهادة الإعدادية
محمد عبد الفتاح

" الناجح يرفع ايده " هذا ما شهدته العديد من المنازل الأسوانية وسط دموع الفرحة والسعادة الكبيرة التى تجسدت بين أفراد الأسرة لكل طالبة من أوائل الشهادة الإعدادية لتعلو صيحات الزغاريد فى كل بيت ليسطروا أسماؤهم بأحرف من نور فى سجل المتفوقين، وليصبحوا نماذج مشرفة لهم ولأسرهم ولمجتمعهم. 

وما أثلج صدور الأوائل هو تلقيهم إتصالات هاتفيه من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتقديم التهنئة ورفع الروح المعنوية لهم. 

ونستعرض قصص وحكايات رحلات الكفاح، فتروى الطالبة منة فراج أحمد عبد الرحيم رحلة كفاحها التى إكتملت بتلقيها إتصال من محافظ أسوان يخبرها بأنها الأولى على مستوى المحافظة فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026.

ولم تستوعب الفرحة فى البداية، لكنها سرعان ما أدركت أن تعب السنوات الماضية تحول إلى قصة نجاح تشعرها بالفخر، فهذا التفوق يمثل بداية الطريق وليس نهايته ، خاصة أنها تطمح لاستكمال مسيرتها التعليمية فى الثانوية العامة ثم الالتحاق بكلية الطب.

وتشير إلى أن حلمها بدأ فى الإقتراب ليتحقق، وهى تتمنى أن تصبح طبيبة ناجحة ، مقدمة شكرها لأفراد أسرتها. 

فوالدها يعمل معلم لغة عربية بالمرحلة الابتدائية، بينما تعمل والدتها معلمة للغة الإنجليزية، وهو ما وفر بيئة تعليمية ساعدتها على الالتزام والانضباط الدراسى منذ الصغر.

ولدى منة أشقاء 4 ، وهم رحاب خريجة كلية التمريض، وأحمد الطالب بمعهد التمريض، ويوسف بالصف الثانى الإعدادى، وآية بالصف الخامس الابتدائى.

الناجح يرفع ايده

وجاءت من الأوائل أيضاً الطالبة إيرينى يوسف نجيب كيرلس، الحاصلة على المركز الثانى على مستوى المحافظة.

وتلقت إيرينى مكالمات تهنئة من محافظ أسوان، والذى شجعها لتستكمل رحلتها التعليمية، مع الإستمرار فى التفوق خلال المرحلة المقبلة حيث أنها تحلم للإلتحاق بكلية الطب تخصص الرمد وعلاج العيون.

وقالت إيرينى بأنها فقدت درجة فى مادة اللغة العربية خلال الفصل الدراسى الأول، لتحصل على 139 من 140 درجة، ولكن  نظراً لثقتها فى قدراتها فدفعها ذلك إلى مراجعة ورقتها والتقدم بتظلم.

وبعد المراجعة، تبين أن الدرجة المفقودة كانت فى سؤال الإملاء رغم صحة الإجابة، لتستعيد الدرجة كاملة.

ونستكمل رحلة التفوق بقصة الطالبة أسماء صلاح عبد الفتاح بدرى، الحاصلة على المركز الرابع على مستوى المحافظة، والطالبة بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية.

وقالت بأن سر تفوقها كان الالتزام والانضباط وعدم تأجيل المهام الدراسية، موجهة شكرها لوالديها على دعمهما المستمر، ولمعلميها الذين قدموا لها المساندة طوال رحلتها التعليمية.

وكان قد حرص المهندس عمرو لاشين على التواصل هاتفيًا مع الطلاب الأوائل ، وأن تفوقهم يعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب وأسرهم والمعلمين.

وأشار المحافظ إلى استمرار دعم المحافظة للمنظومة التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليممن أجل توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

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