قصة هزت المجتمع.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل واقعة اعتداء وقعت داخل أحد المراكز الصحية في شبرا الخيمة، مؤكدًا أنها تمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون والقيم المهنية داخل المؤسسات الطبية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الواقعة بدأت أثناء وجود مريضة داخل عيادة الأسنان لتلقي العلاج، قبل أن تتصاعد الأمور إلى مشادة كلامية انتهت باعتداء جسدي على طبيبة الأسنان داخل المركز الصحي.

وأشار إلى أن الطبيبة، وتدعى سارة عوض، تعرضت لإصابة استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت لتدخل طبي بعد إصابتها بكسر في اليد نتيجة الاعتداء.

وأضاف أن الواقعة دفعت وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار إلى التواصل مع الجهات المختصة، بما في ذلك النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استجواب الأطراف والشهود

وتابع أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور عقب الحادث، وتم ضبط عدد من الأشخاص المرتبطين بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق استجواب الأطراف والشهود للوقوف على تفاصيل ما حدث.