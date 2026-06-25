محافظ الغربية يعلن فوز المحافظة بجائزة «تميز الأداء» في إدارة الاستثمار العام ويشيد بجهود فرق العمل

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، فوز المحافظة بالدورة الحالية من مبادرة «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي» التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للعام الاستثماري 2025 / 2026، بما أسفر عن اعتماد مالي إضافي للخطة الاستثمارية للمحافظة، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن هذا الفوز يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موجّهًا الشكر إلى فرق العمل التي ساهمت في إعداد الملف وتحقيق هذا التميز، مشيدًا بروح التعاون والعمل الجماعي التي كانت وراء هذا الإنجاز.

تحرك تنفيذي

وأوضح محافظ الغربية أن المبادرة تستهدف دعم المحافظات في تطوير آليات التخطيط وإدارة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأداء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمل المحلي وفق رؤية مصر 2030م .

رفع كفاءة الخدمات

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل دافعًا لمواصلة العمل على تحسين مؤشرات الأداء وتنفيذ مشروعات تنموية نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية بالمحافظة.