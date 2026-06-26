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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هولندا تحسم الصدارة بثلاثية أمام تونس

هولندا
هولندا
رباب الهواري

حقق منتخب هولندا فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب تونس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحسم المنتخب الهولندي صدارة مجموعته ويتأهل إلى دور الـ32 برصيد سبع نقاط.


دخل منتخب هولندا المباراة بقوة كبيرة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا بعد مرور ثلاث دقائق فقط، عندما أخطأ مدافع منتخب تونس إلياس السخيري في إبعاد كرة عرضية، لتتحول بالخطأ إلى داخل شباك فريقه، مانحًا المنافس هدف التقدم.


ولم يمنح المنتخب الهولندي منافسه فرصة لاستعادة توازنه، حيث أضاف الهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، عن طريق المهاجم بريان بروبي، الذي استغل ارتباك الدفاع التونسي ليعزز تقدم فريقه ويضعه في موقف مريح منذ الدقائق الأولى.


تونس تقلص الفارق
في الشوط الثاني حاول منتخب تونس العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة السابعة والخمسين، بعدما ارتقى حازم المستوري لكرة عرضية وسددها برأسه داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده الأمل في العودة.


لكن هذا الأمل لم يستمر طويلًا، إذ شهدت الدقيقة الثانية والستون تسجيل الهدف الثالث لصالح هولندا، بعدما حول أنيس بن سليمان الكرة بالخطأ إلى مرمى منتخب تونس، لتتعقد مهمة المنتخب التونسي في الدقائق المتبقية.


نهاية المشوار التونسي
واصل منتخب هولندا الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج فائزًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، مؤكدًا تأهله إلى دور الـ32.


في المقابل، تجمد رصيد منتخب تونس عند نقاطه السابقة، ليودع منافسات البطولة من دور المجموعات بعد فشله في تحقيق النتيجة التي كانت تمنحه فرصة الاستمرار في كأس العالم.

هولندا تونس كأس العالم اخبار الرياضة

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