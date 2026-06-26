10 دورات و127 مأمورية.. جهود إدارة الأزمات والكوارث بالأوقاف

واصلت الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بوزارة الأوقاف، جهودها خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026؛ دعمًا لمنظومة الوقاية والاستجابة للطوارئ، عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، ورفع كفاءة إجراءات السلامة، وتعزيز منظومة الرصد المبكر للمخاطر؛ بما يسهم في حماية الأرواح والمنشآت ورفع جاهزية الوزارة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة.

وفي هذا السياق، نفذت الإدارة 10 دورات تدريبية متخصصة في مجالات مواجهة الأزمات والكوارث، ومخاطر الحريق، والأمن الإداري، والحفاظ على حق الطريق، استفاد منها 384 متدربًا من العاملين بالمديريات الإقليمية والجهات التابعة للوزارة؛ بما أسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات والطوارئ بكفاءة وفاعلية.

العمل الميداني

كما نفذت 127 مأمورية مرور ميدانية على المساجد والمقار الإدارية بمختلف المحافظات؛ لرصد المخاطر المحتملة، ومتابعة الحالة الإنشائية، وإعداد التقارير الفنية والتوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور، في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والحد من المخاطر قبل وقوعها.

وفي مجال الحفاظ على المظهر الحضاري للمساجد الأثرية وصون قيمتها التاريخية، جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المخلفات من 8 مساجد أثرية، إلى جانب المرور على35 مسجدًا أثريًا وإعداد تقارير فنية تضمنت الملاحظات والتوصيات اللازمة للحفاظ عليها ومعالجة مواطن الخطورة بها.

وعلى صعيد دعم منظومة السلامة، جرى حصر احتياجات المديريات الإقليمية من مستلزمات السلامة ومكافحة الحريق بإجمالي 2577 طفاية حريق بمختلف السعات؛ تمهيدًا لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية، فضلًا عن تحديث قواعد البيانات الخاصة بالأزمات والمخاطر، ومراجعة 480 تقريرًا أسبوعيًا واردًا من المديريات الإقليمية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي والتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة.

وفي مجال الرصد المبكر والتنبؤ بالمخاطر، تابعت الإدارة ما يُتداول عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن المساجد والمنشآت التابعة للوزارة، وتعاملت مع عدد من الوقائع والأحداث الطارئة من خلال المعاينات الميدانية والتنسيق مع الجهات المختصة؛ بما أسهم في سرعة الاستجابة والحد من الآثار المحتملة للمخاطر.

كما أعدت الإدارة عددًا من المبادرات والمقترحات التطويرية، من بينها مبادرة «اسعف زميلك»، إلى جانب تفعيل خطط الطوارئ، وتعزيز إجراءات الصحة والسلامة المهنية، وتشكيل لجان الطوارئ والأزمات الرئيسة، وتفعيل آليات التواصل الفوري بين الجهات المعنية؛ بما يدعم رفع كفاءة الاستجابة ويعزز جاهزية الوزارة في مواجهة الأزمات والكوارث.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز جاهزية منشآتها، وتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية والوقاية من المخاطر؛ بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية العمل بكفاءة وفعالية.