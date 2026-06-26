الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا على مستوى المحافظات اليوم

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة 26 من يونيو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد 6 مساجد، وصيانة وتطوير 7 مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 1190 مسجدًا من بينها 908 مساجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و282 مسجدًا صيانًة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 14679 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و80 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد آل أبو سيف بقرية بني قره – مركز القوصية.

وفي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد ياسين الجبل بقرية ميت كنانة – مركز طوخ.

وفي محافظة سوهاج:

تم إنشاء وبناء مسجد التقوى بقرية الحرجة بالقرعان – مركز البلينا.

تم صيانة وتطوير مسجد آل النميس بالسبايكة بقرية العتامنة بمشطا - مركز طما.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الفتح الإسلامي بقرية زاوية حاتم – مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد السيسي بقرية سجين الكوم – مركز قطور.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة صادق بقرية منيا الحيط – مركز إطسا.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد الجواد الغربي بقرية الجواد الغربي – مركز مطوبس.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد المغربي بنجع العرب – مركز دراو.

تم صيانة وتطوير مسجد الصفوة بقرية حاجر السباعية – مركز إدفو.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بجزيرة العوايد بقرية كيمان المطاعنة – مركز إسنا.

وفي محافظة الشرقية:

تم صيانة وتطوير مسجد خلوة أبو بدوية بقرية القراقرة – مركز منيا القمح.

وفي محافظة الجيزة:

تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد بقرية الجملة - مركز العياط.

وفي محافظة بني سويف:

تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بقرية بني زايد – مركز ناصر.

وفي محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد فاطمة الزهراء بقرية النجاحية – مركز نجع حمادي.