الإفتاء: الإسلام يحث على التخطيط السليم للحياة والاستفادة من الوقت بأفضل صورة ممكنة

قالت دار الإفتاء المصرية إن الله سبحانه وتعالى ربط الأعمال كلها بقضية الاستعداد للقاء الآخرة، حيث قال في كتابه العزيز: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحشر: 18].

وبين عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن هذه الآية تشمل اليوم الآخر وتشمل اليوم الذي يلي يوم الإنسان الحاضر، وهو ما يعني أن الإسلام يحث على التخطيط السليم للحياة والاستفادة من الوقت بأفضل صورة ممكنة.

التخطيط لا ينافي التوكل

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الهجرة النبوية قدمت درسًا عمليًا في كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، موضحًا أن التخطيط الدقيق لا يتعارض مع الإيمان، بل هو جزء منه.

وخلال لقاء تلفزيوني، أوضح أمين الفتوى أن النبي ﷺ لم يتخذ قرار الهجرة بشكل مفاجئ، بل انتظر الإذن الإلهي، وأعد خطة متكاملة شملت اختيار الصحبة، والاستعانة بدليل خبير، وتحديد طرق بديلة، في مشهد يعكس أعلى درجات الوعي والإدارة.

وأشار إلى أن تطبيق هذا المنهج في حياتنا يبدأ عند مواجهة الأزمات، بالتفكير في حلول واضحة، ثم وضع خطة تدريجية تبدأ بخطوات محددة، مع الاستعانة بأهل العلم والخبرة، مؤكدًا أن السؤال والبحث عن المختصين أول طريق النجاة.

وأضاف أن المسلم بعد الأخذ بكل الأسباب، يتوجه إلى الله بالدعاء وطلب التوفيق، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]، في إشارة إلى ضرورة الجمع بين السعي والاعتماد على الله.



وأوضح أن النجاح لا يُنسب إلى مهارة الإنسان فقط، بل هو توفيق من الله، مشيرًا إلى أن الفاعل الحقيقي في كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، مهما بذل الإنسان من جهد وتخطيط.

واستدل بثلاثة مواقف قرآنية تؤكد هذا المعنى، منها قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أُلقي في النار فلم تحرقه، وقصة الذبح حين لم تقطع السكين، وقصة سيدنا يونس عليه السلام حين حفظه الله في بطن الحوت، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [النساء: 78]، بما يرسخ أن الله هو المدبر لكل شيء.