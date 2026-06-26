مونديال 2026| 3 منتخبات تحسم التأهل و8 تتصارع على 5 بطاقات.. من ينجو في سباق الثوالث؟

مع اقتراب إسدال الستار على منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 اشتعل الصراع على بطاقات التأهل إلى دور الـ32 بعدما حسمت عدة منتخبات مقاعدها رسميا بينما لا تزال حسابات التأهل معقدة بالنسبة لعدد آخر من المنتخبات خاصة في ظل نظام "أفضل الثوالث" الذي يزيد من إثارة البطولة حتى اللحظات الأخيرة.

19 منتخبا يضمنون التأهل إلى دور الـ32

وشهدت منافسات الجولة الثالثة حسم عدد كبير من بطاقات التأهل بعدما تمكن 19 منتخبًا من العبور رسميا إلى دور الـ32 سواء عبر احتلال المركزين الأول والثاني في مجموعاتهم أو من خلال نظام أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وبحسب لوائح البطولة الجديدة يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث وفق معايير محددة يعتمد عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

السويد والإكوادور والبوسنة تحسم التأهل كأفضل ثوالث

وضمنت ثلاثة منتخبات تأهلها رسميا إلى الدور المقبل عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث وهي السويد والإكوادور والبوسنة والهرسك بعدما بات من المستحيل خروجها من قائمة المنتخبات الثمانية المتأهلة بهذا المسار.

ويؤدي هذا الحسم المبكر إلى تقليص عدد المقاعد المتبقية ما يزيد من سخونة المنافسة خلال المباريات المتبقية من مرحلة المجموعات.

8 منتخبات تتصارع على 5 بطاقات متبقية

ومع اقتراب نهاية الدور الأول تشتد المنافسة بين 8 منتخبات على خمس بطاقات فقط متبقية ضمن قائمة أفضل الثوالث في سباق يبدو مفتوحا على جميع الاحتمالات.

وتتنافس منتخبات باراجواي وكرواتيا وكوريا الجنوبية والجزائر واسكتلندا والرأس الأخضر وبلجيكا والكونغو الديمقراطية، إلى جانب السنغال، على خطف المقاعد المتبقية وسط ترقب كبير للنتائج النهائية.

كيف يتم تحديد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث؟

يعتمد ترتيب المنتخبات صاحبة المركز الثالث على مجموعة من المعايير التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتأتي بالترتيب التالي:

عدد النقاط.

فارق الأهداف.

عدد الأهداف المسجلة.

اللعب النظيف وفق عدد البطاقات الصفراء والحمراء.

القرعة في حال استمرار التساوي.

ترتيب أفضل الثوالث قبل الجولة الحاسمة

جاء ترتيب المنتخبات المتنافسة على بطاقات أفضل الثوالث حتى الآن على النحو التالي:

السويد: 4 نقاط (ضمن التأهل).

الإكوادور: 4 نقاط (ضمن التأهل).

البوسنة والهرسك: 4 نقاط (ضمن التأهل).

باراجواي: 4 نقاط.

كرواتيا: 3 نقاط.

كوريا الجنوبية: 3 نقاط.

الجزائر: 3 نقاط.

اسكتلندا: 3 نقاط.

الرأس الأخضر: نقطتان.

بلجيكا: نقطتان.

الكونغو الديمقراطية: نقطة واحدة.

السنغال: دون نقاط.

مونديال تاريخي بنظام جديد

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

ويمنح النظام الجديد للبطولة فرصًا أكبر للمنتخبات من أجل مواصلة المشوار الأمر الذي ساهم في زيادة الإثارة وتعقيد حسابات التأهل حتى اللحظات الأخيرة من دور المجموعات.