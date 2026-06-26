الغربية تنفذ 56 فعالية و37 برنامجًا للشباب للتوعية ضد المخدرات.. مركز العزيمة يعالج 3000 مريض سنويًا من المحافظات المجاورة

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار المحافظة في تنفيذ برامج التوعية والوقاية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تنفيذًا للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان (2024 – 2028)، مشيرًا إلى أن حماية الشباب من مخاطر الإدمان تمثل أولوية، وأن نشر الوعي داخل القرى والمدن ومواقع العمل والمؤسسات المختلفة يعد أحد أهم أدوات الوقاية وبناء مجتمع أكثر استقرارًا.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الفترة من 1 إلى 23 يونيو 2026 شهدت تنفيذ 56 فعالية توعوية بمختلف أنحاء المحافظة، تنوعت بين مبادرة “قرية بلا إدمان” داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومبادرة “القرار قرارك” بالمصالح الحكومية، إلى جانب حملات استهدفت العمال بالمصانع والسائقين بالمواقف العمومية، فضلًا عن لقاءات داخل وحدات التضامن الاجتماعي وحملات ميدانية بشوارع وميادين طنطا، للتعريف بمخاطر التعاطي والخدمات العلاجية المجانية والسرية التي يقدمها الخط الساخن (16023).

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتوعية الأطفال والنشء، حيث جرى تنفيذ 37 فعالية داخل 16 مركز شباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تضمنت أنشطة تفاعلية ورياضية وفنية لترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز وعي الأجيال الجديدة بمخاطر التدخين والإدمان، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بحماية الإنسان وبناء وعيه.

مكافحة المخدرات

وأشار محافظ الغربية إلى أن مركز “العزيمة” لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى يمثل أحد النماذج المتميزة التي تجسد اهتمام الدولة بهذا الملف، إذ يقدم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة لنحو 3000 مريض سنويًا من أبناء الغربية والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل تعاونها مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوسيع نطاق البرامج الوقائية والعلاجية، بما يسهم في الحفاظ على الشباب ودعم مسيرة التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.