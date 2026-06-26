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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة.. ضبط منتحل صفة طبيب بالكردي وأدوية مجهولة المصدر بمجمع طبي بطلخا

غلق مركز
غلق مركز
همت الحسينى

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة وإصدار قرارات غلق فوري للمنشآت المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في مدينة الكردي التابعة لمركز منية النصر، تمكنت لجنة شكلها الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور فؤاد أباظة من ضبط منشأة طبية تُدار دون ترخيص، مع رصد واقعة انتحال صفة طبيب أخصائي تحاليل طبية من قبل أحد غير المختصين. وتم تحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة الكردي، إلى جانب إصدار قرار غلق فوري للمنشأة تنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وفي مدينة طلخا، نجحت لجنة مشكلة برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، وعضوية الدكتور أحمد أبو خليل، والدكتورة فدوة فتحي، والدكتور أحمد جمال، وبمشاركة الدكتورة روينا جمال من هيئة الدواء المصرية، في ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر، إلى جانب أكياس دم فارغة داخل أحد المجمعات الطبية، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بقسم شرطة طلخا، مع إصدار قرار غلق فوري للمنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

و أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، مشيرًا إلى أن الإدارة تتعامل بكل حزم مع أي مخالفة يتم رصدها، خاصة ما يتعلق بانتحال الصفة أو تشغيل منشآت دون ترخيص أو تداول أدوية مجهولة المصدر، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

وأكد  الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

الدقهليه محافظه محمع صحة

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