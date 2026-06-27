إذا كان الجاني ولي أمره.. القانون يغلظ العقوبة في الجرائم ضد الأطفال

شدد قانون الطفل العقوبات المقررة على الجرائم التي يرتكبها الآباء أو الأوصياء أو المسؤولون عن رعاية الأطفال، باعتبار أن تلك الفئة تقع عليها مسؤولية الحماية والتربية، وليس تعريض الطفل للخطر أو الاستغلال.

ونصت المادة (116) من القانون، على أن يعاقب كـل بـالغ حـرض طفـلاً علـي ارتكـاب جنحـة أو أعـده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلـك بمـا لا يجـاوز نصـف الحـد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

العقوبات في قانون الطفل

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل أكراه أو تهديـد أو كان من أصوله أو من المسـئولين عـن تربيتـه أو ملاحظتـه أو كـان مسـلماً إليـه بمقتضـي القـانون او كـان خادما عند أى ممن تقدم ذكرهم.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة علي أكثر من طفل ، ولو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنوات، ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع ، في الجريمة المحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً علي ارتكـاب جنايـة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك.

ووفقا للمادة (116 مكرر) فإنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل ، او إذا ارتكبهـا احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليـه او كان خادما عند من تقدم ذكرهم.