مقاهي الطور تتحول إلى مدرجات جماهيرية لمتابعة مواجهة مصر وإيران

توافدت أعداد كبيرة في الطور من المواطنين لمتابعة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، عبر الشاشات العملاقة التي خصصتها المقاهي لنقل أحداث اللقاء.

وحرص الشباب والأطفال على التواجد مبكرًا داخل المقاهي، مرتدين قمصان المنتخب المصري ورافعين الأعلام، في مشهد عكس حالة الحماس والدعم الكبير للفراعنة خلال مشوارهم في البطولة العالمية.

وسادت أجواء من الترقب والتفاؤل بين الجماهير مع مجريات المباراة، حيث تفاعلت الجماهير مع كل هجمة وفرصة، مرددة التشجيعية ومؤكدة ثقتها في قدرة المنتخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره بنجاح.

وأكد عدد من المشجعين أن المنتخب المصري يمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهله لتقديم أداء قوي أمام المنتخب الإيراني، معربين عن أملهم في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية التي تتابع المباراة بشغف داخل المقاهي والمنازل بمختلف مدن جنوب سيناء.