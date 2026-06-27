رفعتوا راسنا.. ليلى علوي تحتفل بتأهل المنتخب لدور 32 بكأس العالم

احتفلت الفنانة ليلى علوي، بتأهل منتخب مصر لدور 32 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا على منتخب نيوزيلندا وتعادلين أمام بلجيكا وإيران.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام: “مصر دايما بتعرف تفرحنا مبروك لمنتخبنا الوطني الغالي التأهل الفرحة كبيرة لكل بيت مصري وعربي فخر جديد نضيفه لرحلة طويلة من الحلم والاصرار فرحتونا واسعدتونا ورفعتوا رأسنا”.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع منتخب إيران بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم، السبت، على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث نجح المنتخب المصري في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق محمود صابر في الدقيقة الخامسة، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة سكنت شباك المنتخب الإيراني، مانحًا الفراعنة أفضلية مبكرة.