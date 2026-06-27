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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صبا مبارك : للأردن ومصر وسوريا مكانة خاصة فى حياتي

صبا مبارك
صبا مبارك
أحمد إبراهيم

أعربت الفنانة صبا مبارك عن حبها الكبير لمصر، مؤكدة أن مكانتها في قلبها تتجاوز حدود الوصف، وأنها لم تشعر يومًا بالغربة بين شعبها، لما يتميز به المصريون من طيبة وروح مرحة وعلاقات إنسانية دافئة.

وقالت صبا مبارك، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأردن سيظل وطنها الذي تنتمي إليه، لكنها تحمل لمصر مشاعر خاصة وعميقة، مضيفة: "بحب مصر فوق الوصف، وأهلها طيبين وعشريين وبيحبوا الحياة، وعمري ما حسيت نفسي غريبة وسطهم". 

كما أشارت إلى ارتباطها العاطفي بسوريا، مؤكدة أنها تكن لها كل التقدير، رغم ما مرت به من ظروف صعبة خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن لكل من الأردن ومصر وسوريا مكانة خاصة في حياتها وتجربتها الفنية والإنسانية.

صبا مبارك تتحدث عن ورد على فل وياسمين 

وعلى جانب آخر، تحدثت صبا مبارك عن تجربتها في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، مؤكدة أنها لم تكن تتمنى أن تنتهي شخصية "إلهام" بالموت، لأنها رأت فيها شخصية إنسانية تحمل الكثير من المشاعر والتفاصيل المؤثرة.

وأوضحت أن هناك تشابهًا بينها وبين الشخصية التي قدمتها، خاصة فيما يتعلق بتجربتها مع والدها الراحل، قائلة إن والدها كان يعاني من مرض الأورام، لكنه كان يتحمل آلامه بصمت، وهو ما جعلها تتأثر بالشخصية التي جسدتها خلال أحداث العمل.

وأضافت أن هذا التقاطع الإنساني منحها قدرة أكبر على التعبير عن مشاعر "إلهام" بصدق، وهو ما انعكس على أدائها أمام الجمهور.

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد على فل وياسمين" قد أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء المشاهدين بين من رأى أن النهاية جاءت مؤثرة ومناسبة لمسار الأحداث، وبين من اعتبر أن مصير البطلة كان قاسيًا، لتتحول النهاية إلى محور نقاش واسع بين جمهور العمل.

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